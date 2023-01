Οικονομία

Σταϊκούρας: Οι προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές, αλλά έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και θα την κάνουμε, όλοι μαζί, σε κλίμα εθνικής ευθύνης και σοβαρότητας" τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας.



«Η ευρωπαϊκή διάκριση στο πρόσωπό μου αντικατοπτρίζει την αναγνώριση και την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας για τις επιδόσεις και την πρόοδο της χώρας μας στο κρίσιμο πεδίο της οικονομίας» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην εκδήλωση που οργανώθηκε στη Λαμία για την βράβευση του ως «Υπουργό Οικονομικών της Χρονιάς 2023 για την Ευρώπη».

«Αυτή η εξέλιξη αποτελεί διάκριση της χώρας μας και ουσιαστικά αποτυπώνει την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας αλλά και την αναγνώριση της για τις επιδόσεις της χώρας μας και την πρόοδο που έχει παρουσιάσει σε ένα πεδίο δύσκολο και πολλαπλώς δοκιμαζόμενο τα τελευταία χρόνια όπως είναι το πεδίο της οικονομίας» υπογράμμισε ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και συνέδεσε το συγκεκριμένο βραβείο συνολικά με την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης σημειώνοντας πως «αποτελεί επιβράβευση στις θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και επιβεβαίωση της σκληρής προσπάθειας της κυβέρνησης».



Ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι «πρόκειται για μία αδιάλειπτη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 και συνεχίζεται», ενώ έκανε λόγο για «μία σοβαρή συστηματική προσπάθεια με βαθιά ευθύνη απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας» όπως είπε, για να συμπληρώσει «πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για όσα, μαζί, κατακτήσαμε, γιατί κατακτήσαμε πολλά. Πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι για όσα θα έρθουν. Γιατί, ρεαλιστικά, οι προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές. Όμως, θέλω να σας πω, με έμφαση, ότι δεν έχουμε περιθώριο επανάπαυσης. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και θα την κάνουμε, όλοι μαζί, σε κλίμα εθνικής ευθύνης και σοβαρότητας, με τη μέγιστη δυνατή πολιτική συνεννόηση και συναίνεση, σφυρηλατώντας, περαιτέρω, την κοινωνική συνοχή».



«Η διάκριση επισφραγίζει έναν δύσκολο, αλλά παραγωγικό κύκλο» υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας για να συμπληρώσει «αποτελεί, παράλληλα, προάγγελο για ακόμα περισσότερες επιτυχίες για τη χώρα μας, ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις για τον λαό μας, ακόμα καλύτερες προοπτικές για τα παιδιά μας, ακόμα πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές διεκδικήσεις για τον τόπο μας» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Η διεθνής διάκρισή μου, ως "Υπουργού Οικονομικών της Χρονιάς για την Ευρώπη" το 2023, δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι κυρίως και πρωτίστως συλλογική» είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας συμπληρώνοντας πως «αφορά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύνολο της Κυβέρνησης. Αφορά το κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις, την πολιτική και υπηρεσιακή πυραμίδα του υπουργείου Οικονομικών. Αφορά τους συνεργάτες μου, η πλειοψηφία των οποίων κατάγεται από τη Φθιώτιδα - μερικοί δε εξ αυτών από την Άμπλιανη. Πολύτιμοι συνεργάτες που αναδεικνύουν, την τελευταία τετραετία, με το ήθος και την εργατικότητά τους, τις ρίζες, τις αρχές και τις γνώσεις τους. Αφορά σε εσάς, που με τιμάτε, αδιαλείπτως, με την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας. Εσάς που μοιραζόμαστε κοινά όνειρα, κοινές αγωνίες, κοινούς στόχους, κοινούς προβληματισμούς, κοινές αξίες, κοινά ιδανικά. Αξίες και ιδανικά βγαλμένα από τα "σπλάχνα" του τόπου μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς για Τζόκοβιτς: Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου

Βρετανία - Σούνακ: Απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος