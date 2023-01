Πολιτική

Εκλογές - ΠΑΣΟΚ: Oι υποψήφιοι βουλευτές σε όλες τις περιφέρειες

H Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που συνεδριάζει από το πρωί, ενέκρινε την Κυριακή τα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους του κόμματος σχεδόν σ' όλες τις περιφέρειες της χώρας, δίνοντας το έναυσμα για την προεκλογική μάχη του κόμματος.

Ανακοινώθηκαν, μετά από εισήγηση της επιτροπής ψηφοδελτίων το 82% των υποψηφιοτήτων, σχεδόν 350 υποψήφιοι, από τους 400 συνολικά που είναι η πληρότητα των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η λίστα των Υποψήφιων Βουλευτών μετά τη Συνεδρίαση της ΚΠΕ

Δεν ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι σε 6 εκλογικές περιφέρειες. Πρόκειται για τις μονοεδρικές Σάμου, Ζακύνθου, Καστοριάς κι Ευρυτανίας, όπου αναζητούνται ισχυρές προσωπικότητες καθώς και για τις τριεδρικές περιφέρειες της Αρκαδίας και της Λακωνίας, όπου συνεχίζονται ακόμη οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου.

Σημειώνεται ότι ο Απόστολος Σπυρόπουλος απέσυρε την υποψηφιότητά του από την Αρκαδία και αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αιχμές κατά τις ηγεσίας, ενώ είχε ζητήσει από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει.

Κενά και εκκρεμότητες διαπιστώνονται σε πολλές περιφέρειες κι αφορούν την ποσόστωση γυναικών και την τελική απάντηση υποψηφίων. Όλα τα ονόματα θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες.

