“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: η Καϊλή δεν είπε ποτέ ότι έδωσε τα χρήματα στον πατέρα της να τα κρύψει

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, για τα όσα φέρεται να έχει πει η Εύα Καϊλή.

Απάντηση στα όσα ακούγονται σχετικά με την κατάθεση της Έυας Καϊλή για τις βαλίτσες με τα χρήματα που έδωσε στον πατέρα της έστειλε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ευρωβουλευτή, που έχει κριθεί προφυλακιστέα για το σκάνδαλο "Qatar Gate".

Μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε πως: «Η κυρία Καϊλή, μόλις διαπίστωσε την ύπαρξη των χρημάτων αισθάνθηκε ότι τα χρήματα αυτά ήταν ένα τοξικό τέρας, που έπρεπε άμεσα να απομακρύνει από το κοινό με τον σύντροφό της διαμέρισμα».

Αναλυτικά η δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της Έυας Καϊλή, Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

"Η κυρία Καϊλή, εχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία στις 10/12/22, απολογία στον ανακριτή στις 11/12/22, νέα κατάθεση στην αστυνομία στις 19/12/22, ΠΟΥΘΕΝΑ δεν λεει οτι έδωσε την βαλιτσα με τα χρήματα στον πατέρα της ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΡΥΨΕΙ. Το ενταλμα σύλληψης εκδόθηκε ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ των καταθέσεων -απολογίας , στις 9/12/22, δεν υπαρχει συνεπως αποδεικτικό μέσο που να στηρίζει την εσφαλμένη παραδοχή του οτι η κυρια Καιλη εδωσε εντολή να κρύψει ο πατερας της τα χρηματα. Η κυρία Καϊλή, μολις διαπίστωσε την υπαρξη των χρηματων αισθάνθηκε οτι τα χρηματα αυτα ήσαν ενα τοξικό τερας, που επρεπε αμεσα να απομακρύνει από το κοινό με τον σύντροφο της διαμέρισμα, παρακαλεσε τον πατέρα της να μεταφέρει την βαλίτσα σε κεντρικότατο ξενοδοχειο των Βρυξελλών, όπου από εκεί τα χρήματα θα τα παραλάμβανε ο πραγματικός κάτοχος αυτων, το οποίον ζωγράφιζαν δημοσιεύματα της Le soir. Η διαρροή στοιχειων της δικογραφιας ρητά απαγορευται στο Βέλγιο, γιατι προκαλεί δυσχέρεια στην έρευνα αλλά και εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινη γνωμη."





