Basket League: “Εκτέλεσε” από το πρώτο δεκάλεπτο το Λαύριο ο ΠΑΟΚ

Το αποτέλεσμα αυτό τον έβαλε ξανά σε... τροχιά νίκης, μετά τις διαδοχικές ήττες που μέτρησε στο πρωτάθλημα.

Με επιβλητικό τρόπο ο ΠΑΟΚ υπέταξε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για τη 14η αγωνιστική της Basket League, το Λαύριο, με 93-68. Αποτέλεσμα που τον έβαλε ξανά σε... τροχιά νίκης, μετά τις διαδοχικές ήττες που μέτρησε στο πρωτάθλημα, από το Περιστέρι και τον Αρη (σ.σ. εντός και εκτός έδρας, αντίστοιχα). Δωδέκατο «στραβοπάτημα», από την άλλη, για το σύνολο του Χρήστου Σερέλη, το οποίο παραμένει χωρίς νίκη μακριά από το «σπίτι» του.

Απόντες για τον «Δικέφαλο» -όπως γνωστοποιήθηκε λίγο πριν το τζάμπολ- ήταν ο τραυματίας, με θλάση στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού, Τζόρνταν Σάιμπερτ και ο ασθενής, λόγω λοίμωξης, Χρήστος Σαλούστρος. Το Λαύριο δεν είχε μάχιμο τον τραυματία Σάβιον Φλαγκ.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι τελείωσαν την αναμέτρηση με 15/35 τρίποντα, 23 ασίστ και 11 κλεψίματα, ήταν ο Γιανίκ Φράνκε (30π. με 5/10 τρίποντα, 6 ριμπ., 1 ασ., 3 κλ.). Ο Σίριλ Λάνγκεβαϊν διασώθηκε από το Λαύριο (18π., 7 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 57-32, 79-51, 93-68

Το ματς τελείωσε, ουσιαστικά, από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον «Δικέφαλο» να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό του, επενδύοντας στην άμυνα και την εκτελεστική του δεινότητα από τα 6.75μ. Με αλάνθαστο τον Φράνκε (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ο «Δικέφαλος» βρέθηκε στο +18 στο 5’ (22-4), διαφορά που είχε συνεχώς αυξητικές τάσεις (13’ 38-17, 18’ 54-28). Στο 24’ οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +32 (68-36).

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Γερακίνης, Τηγάνης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 30 (5), Ράιλι 13 (3), Τσιακμάς, Χαντς 15 (1), Μαργαρίτης 6, Πόλεϊ 5 (1), Σλαφτσάκης 1, Κωνσταντινίδης, Κακλαμανάκης 4, Καμπερίδης 15 (5), Ρενφρο 4

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Γκρέι 2 Κόουλ 4, , Αλ. Νικολαϊδης 7 (1), Απ. Νικολαϊδης 2, Πιλάβιος, Λάνγκεβαϊν 18, Ρέμι 9 (1), Σπρίντζιος, Ζάρας 6, Κολοβέρος 8 , Κουζέλογλου 10, Γερομιχαλός 2

