Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της “τουρκικής μειονότητας” της Δυτικής Θράκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά το ελληνικό ΥΠΕΞ στις νέες τουρκικές προκλήσεις.



Επιμένει η Άγκυρα στα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη κάνοντας λόγο για «δίκαιο αγώνα των ομογενών αδελφών μας για την τουρκικότητα»

Επιμένει η Άγκυρα στα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι συνεχίζεται ο αγώνας για την τουρκικότητα που δίνουν οι Δυτικοθρακιώτες ομογενείς μας για περισσότερα από 30 χρόνια

Μάλιστα το γειτονικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά την υποστήριξή της σε αυτόν «τον δίκαιο αγώνα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και δεν θα αφήσει μόνους τους ομογενείς αδελφούς τη». ,

Ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Για άλλη μια φορά η Τουρκία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες και σίγουρα όχι την προαγωγή των δικαιωμάτων και της ευημερίας της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη.

Η Τουρκία, μια χώρα με άκρως αρνητικές επιδόσεις στον τομέα του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως όλοι γνωρίζουν, αντί να αντλεί μαθήματα από την Ελλάδα, εξακολουθεί να μην λογοδοτεί ενώπιον της Διεθνούς Κοινότητας για το πώς οδήγησε την Ελληνική Μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο στα πρόθυρα της εξαφάνισης.





Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς για Τζόκοβιτς: Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου

Βρετανία - Σούνακ: Απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος