Καρδίτσα - Απόλλων Πάτρας: νίκη και ελπίδα για τους Θεσσαλούς

Μετά από έντεκα διαδοχικές ήττες, η θεσσαλική ομάδα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της ιστορίας της στην Α1.

Παίζοντας ίσως το τελευταίο της «χαρτί» για την παραμονή στην Basket League, η Καρδίτσα επικράτησε 80-65 του Απόλλωνα Πάτρας στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» και αναπτέρωσε τις ελπίδες της να συνεχίσει στα «σαλόνια». Μετά από έντεκα διαδοχικές ήττες, η θεσσαλική ομάδα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της ιστορίας της στην Α1 και πλησίασε σε απόσταση ενός βαθμού τους Αχαιούς (όπως και τον Ιωνικό), ενώ έπιασε στη βαθμολογία το Λαύριο. Εξι σερί ήττες συμπλήρωσαν οι «μελανόλευκοι», που δεν κατάφεραν ούτε να κρατήσουν τη διαφορά της νίκης τους στον α΄ γύρο (78-72).

Σημαντική βοήθεια στην Καρδίτσα πρόσφερε ο Σον Εβανς, ο οποίος στο ντεμπούτο του είχε 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Γκάλινατ με 17π. Από τον Απόλλωνα, ξεχώρισε ο Φιλιππάκος με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-12, 42-26, 61-51, 80-65

Η Καρδίτσα κράτησε τους φιλοξενούμενους χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για περίπου 6,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο και προηγήθηκαν 12-3, όμως ο Φιλιππάκος ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα και μείωσε σε 15-12. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι νεοφώτιστοι ξαναπήραν τον έλεγχο του αγώνα και σταδιακά αύξησαν τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με μεγάλο προβάδισμα 16 πόντων (42-26). Ο Απόλλων κατάφερε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά κατά το ήμισυ (44-36), με τους Θεσσαλούς όμως να διατηρούν το «πάνω χέρι» και με δύο τρίποντα του Αθηναίου να φτάνουν πάλι στο +16 (67-51), στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, και να μην απειλούνται στη συνέχεια.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Κάρδαρης-Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Πίτερς 4, Εβανς 13 (7ρ.), Αγραβάνης 4, Γκιουζέλης 9 (2τρ., 8ρ.), Ουέστ 6 (2), Πρίτζετ 5 (1τρ., 9ρ., 5ασ.), Αθηναίου 8 92), Γκάμπροβσεκ 13 (1), Σαρικόπουλος 1, Γκάλινατ 17 (1)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 13 (1), Ντέιβις 9 (1), Μπόγρης 4, Καράμπελας 4 (6ασ.), Καλχούν, Βερτζ 11 (5ασ.), Φιλιππάκος 17 (3τρ., 10ρ.), Μαστρογιαννόπουλος 7 (1)

