Ναύπλιο: πέθανε ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

Ακόμη μία τραγωδία στα ελληνικά γήπεδα, μετά τον ξαφνικό θάνατο ποδοσφαιριστή στο Ναύπλιο.

Ένα τραγικό συμβάν έγινε σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ναύπλιο, όταν ποδοσφαιριστής, κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και στη συνέχεια κατέληξε.

Πιο συγκεριμένα ο 46χρονος ποδοσφαιριστής Θ.Σ. δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή και κατέληξε βυθίζοντας σε ανείπωτη θλίψη την οικογένειά του και τον αθλητικό κόσμο της Αργολίδας.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής που είναι επαγγελματίας στον χώρο των τουριστικών ειδών με κατάστημα στο παλιό Ναύπλιο, κατέρρευσε αργά το απόγευμα στο γήπεδο του Δρεπάνου, κατά την διάρκεια του αγώνα Προίτος - Εθνικός Τολού.

Ο ποδοσφαιριστής του Προίτου υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου να σημειωθεί ότι δεν εφημέρευε και άνοιξε μόνο και μόνο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον ασθενή.

Εκει οι γιατροί έκαναν το αδύνατο δυνατό για να τον σώσουν όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Κλίμα οδύνης επικρατεί στο Νοσοκομείο Ναυπλίου που έχουν σπεύσει η οικογένεια του και οι συναθλητές του.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

