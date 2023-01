Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: χρειαζόμαστε ταχύτερα νέα όπλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση για νέα όπλα έκανε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αντέξουν οι ουκρανοί τις ρωσικές επιθέσεις.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια "πολύ σκληρή" κατάσταση στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και χρειάζεται να έχει ταχύτερα προμήθειες όπλων και νέους τύπους όπλων για να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Η κατάσταση είναι πολύ σκληρή. Μπαχμούτ, Βούλενταρ και άλλοι τομείς στην περιφέρεια του Ντονέτσκ -- υπάρχουν συνεχείς ρωσικές επιθέσεις", είπε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

"Η Ρωσία θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να εξαντλήσει τις δυνάμεις μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τον χρόνο όπλο μας. Πρέπει να επιταχύνουμε τα γεγονότα, να επιταχύνουμε τις προμήθειες και να ανοίξουμε νέες επιλογές όπλων για την Ουκρανία".

Ο Ζελένσκι επικρίνει τις προσπάθειες να επιτραπεί στη Ρωσία να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι το να επιτραπεί στη Ρωσία να διαγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 ισοδυναμεί με ένδειξη ότι "η τρομοκρατία είναι κατά κάποιο τρόπο αποδεκτή".

"Οι προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι προσπάθειες για να πει σε όλο τον κόσμο ότι η τρομοκρατία είναι κατά κάποιο τρόπο αποδεκτή", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσία να "χρησιμοποιήσει (τους Αγώνες) ή οποιοδήποτε άλλο αθλητικό γεγονός ως προπαγάνδα για την επιθετικότητά της ή τον κρατικό σοβινισμό της".

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου

Απόπειρα βιασμού - καταγγελία: Συγκλονίζει η περιγραφή της 19χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: οι πληρωμές της εβδομάδας