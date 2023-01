Καιρός

Καιρός - “Πολικό ποτάμι”: Eβδομάδα με βροχές, καταιγίδες και κρύο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση του καιρού σε όλη την χώρα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα προβλέπουν οι ειδικοί. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Μια εβδομάδα που θα επεκταθεί το χειμωνιάτικο σκηνικό, με κακοκαιρία σε περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον καιρό στην Ελλάδα.

Ήδη από τη Δευτέρα (30/1) αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο στα βόρεια, όπου το κρύο είναι ήδη αισθητό. Γενικά, ο καιρός θα είναι εναρμονισμένος με την εποχή στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες το μεγαλύτερο διάστημα του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου είχαν... άνοιξη.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της Κυριακής (29/1) παγετός σημειώθηκε στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -8°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες της ημέρας είναι οι παρακάτω:

Μετά την "πολική μπάλα" που έφερε τις πρώτες αξιόλογες κακοκαιρίες στη χώρα μας για το 2023, σε έναν μέχρι τώρα υποτονικό χειμώνα, έρχεται ο "πολικός αεροχείμαρρος" για να βάλει τη χώρα για τα καλά στην "καρδιά" του χειμώνα.

ΕΜΥ: Ο καιρός ανά περιοχή τη Δευτέρα 30/1/23

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, στα ανατολική και τη νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 Μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί έως 5 Μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 Μποφόρ και βαθμιαία ασθενείς μεταβλητοί έως 4 Μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5, στα νότια έως 6 Μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 6 Μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 Μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 Μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 Μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Εύβοια

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 Μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Meteo: Πέφτει η θερμοκρασία τη Δευτέρα 30/1/23 -Πού θα χιονίσει

Όπως αναφέρει το Meteo για τον καιρό της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου, τοπικές βροχές αναμένονται στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια, σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, στην Κρήτη και πιθανώς μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 5 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από -5 έως 7-8, στην Ήπειρο από -2 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -3 έως 10, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 12, στα Επτάνησα από 4 έως 13 βαθμούς, στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου από 2 έως 10, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη από 5 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με 4-5 Μποφόρ και τοπικά 6 Μποφόρ, αλλά προοδευτικά από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα επικρατήσει βορειοδυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Ασθενής χιονόπτωση ενδέχεται θα εκδηλωθεί στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 Μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικούς βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα διατηρηθεί 2-3 βαθμούς χαμηλότερα.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ περιφερειακά της πόλης θα εκδηλωθεί παγετός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 7 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: 5χρονο κορίτσι πέθανε ξαφνικά

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Θεσσαλονίκη: σκύλος ξαναβρίσκει τον ιδιοκτήτη του μετά από 5 χρόνια (βίντεο)