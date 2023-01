Οικονομία

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Σε ποιο ύψος του αυτοκινητόδρομου Ε65 παρατάσσονται οι καλλιεργητές με τα τρακτέρ τους. Ποια είναι τα αιτήματα τους.

(εικόνα αρχείου)

Μπλόκο στον κυκλικό κόμβο της Καρδίτσας επί του αυτοκινητόδρομου Ε65 αποφάσισαν να στήσουν οι αγρότες της Θεσσαλίας την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Η απόφαση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών πάρθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στην Καρδίτσα με τη συμμετοχή Αγροτικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων απ’ όλη τη Θεσσαλία.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αναφέρθηκαν στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου, που τους αναγκάζουν να βγουν ξανά στους δρόμους, με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, να τονίζει: «Ήρθε η στιγμή να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Με την πλούσια εμπειρία που έχουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά πως ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε στον δρόμο και ήταν αποτέλεσμα των αγώνων μας».

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών της Θεσσαλίας είναι:

Ανακούφιση και λήψη μέτρων για το υψηλό κόστος παραγωγής, λόγω της αύξησης σε όλα τα γεωργικά εφόδια και στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αναπλήρωση του εισοδήματος.

Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης.

