Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Ομάδα νεαρών προσέγγισε τον 15χρονο έξω από ψητοπωλείο και του απέσπασαν πορτοφόλι και κινητό.

Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα νεαρών προσέγγισε τον 15χρονο έξω από ψητοπωλείο με πρόθεση να τον ληστέψουν.

Αφού τον τραυμάτισαν με μαχαίρι του πήραν το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ενώ το θύμα είναι ουκρανικής καταγωγής και τα τραύματα του δεν είναι βαριά.

Για το περιστατικό μίλησε στον ΑΝΤ1 ιδιοκτήτης παρακείμενου καταστήματος.

