Κοινωνία

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Οι ιερόσυλοι προσέγγισαν τον ναό απογευματινές ώρες και έφυγαν με τις 2 καμπάνες που ζυγίζουν συνολικά περισσότερα από 100 κιλά.

Δεν είχαν ούτε ιερό, ούτε όσιο οι δράστες της κλοπής των καμπανών από τον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία στο Μενίδι.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιερέας του ναού, πατήρ Αλέξανδρος, οι δράστες πήγαν στον ναό την περασμένη Πέμπτη, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και πήραν την μεγάλη και την μικρή καμπάνα του ναού, βάρους 80 και 30 κιλών αντίστοιχα, αφήνοντας πίσω τους την μικρότερη από τις 3 καμπάνες του ναού.

Όπως είπα ο πατέρας Αλέξανδρος, οι καμπάνες περιέχουν και ασήμι, αλλά για να το αποσπάσουν οι κλέφτες θα πρέπει να τις πάνε σε ειδική εγκατάσταση με υψικάμινο.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που κλέφτες βάζουν στο στόχαστρο τον ναό του προφήτη Ηλία. Στο πρόσφατο παρελθόν, άγνωστοι είχαν αφαιρέσει όλες τις μονάδες air condition από τους εξωτερικούς χώρους του ναού, ενώ 10 λεπτά μετά τις 6 το πρωί η γυναίκα που φροντίζει τον ναό δέχθηκε επίθεση πηγαίνοντας στην εκκλησία και της απέσπασαν το κινητό της.

