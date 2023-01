Κόσμος

Ουκρανία - Στόλτενμπεργκ: Ζήτησε από τη Νότια Κορέα να στείλει όπλα

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την αποστολή μη θανατηφόρας στρατιωτικής βοήθειας, αλλά παρότρυνε τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα, επικαλούμενος την «επείγουσα ανάγκη» του ουκρανικού στρατού για πυρομαχικά.



Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ παρότρυνε σήμερα την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας να κλιμακώσει τη στρατιωτική βοήθεια που προσφέρει στην Ουκρανία, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κρατών που μετέβαλαν την πολιτική τους να μην στέλνουν όπλα σε εμπόλεμες χώρες έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ κάνει στη Σεούλ τον πρώτο σταθμό περιοδείας του στην Ασία η οποία θα συμπεριλάβει επίσης επίσκεψη στην Ιαπωνία, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων με συμμάχους των ΗΠΑ, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων με την Κίνα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ινστιτούτο μελετών στη Σεούλ, ο Νορβηγός εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την αποστολή μη θανατηφόρας στρατιωτικής βοήθειας από τη Νότια Κορέα στην Ουκρανία, αλλά παρότρυνε τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα, επικαλούμενος την «επείγουσα ανάγκη» του ουκρανικού στρατού για πυρομαχικά.

«Καλώ τη Δημοκρατία της Κορέας να συνεχίσει και να κλιμακώσει τη στρατιωτική βοήθεια», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ. «Σε τελευταία ανάλυση, πρόκειται για απόφαση που καλείστε να πάρετε εσείς, όμως θα πω ότι αρκετοί σύμμαχοι στο NATO που είχαν πολιτική να μην εξαγάγουν ποτέ όπλα σε εμπόλεμα κράτη άλλαξαν την πολιτική τους πλέον», πρόσθεσε. Στις επαφές που είχε με αξιωματούχους της Νότιας Κορέας, ο ΓΓ του NATO τόνισε ότι όλες οι περιοχές του κόσμου συνδέονται και ότι η συμμαχία θέλει να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών, διευρύνοντας τις εταιρικές σχέσεις της στην Ασία.

Η Σεούλ υπέγραψε συμφωνίες για την πώληση εκατοντάδων αρμάτων μάχης, μαχητικών αεροσκαφών και άλλων όπλων στον στρατό της Πολωνίας αφού ξέσπασε η σύρραξη στην Ουκρανία, όμως ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ επαναλαμβάνει συχνά πως η νομοθεσία στη χώρα του δεν επιτρέπει την παράδοση οπλισμού και πυρομαχικών σε εμπόλεμα κράτη και άρα είναι εξ ορισμού αδύνατη η προσφορά θανατηφόρων στρατιωτικών ειδών.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ αντέτεινε πως χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία εφάρμοζαν παρόμοιες πολιτικές, όμως τις άλλαξαν. «Αν δεν θέλουμε να νικήσουν ο αυταρχισμός και η τυραννία, (σ.σ. οι Ουκρανοί) χρειάζονται όπλα, αυτή είναι η πραγματικότητα», επέμεινε.

Ο επικεφαλής του NATO χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό» να αποτραπεί η επικράτηση της Ρωσίας στον πόλεμο, όχι μόνο για χάρη της Ουκρανίας αλλά για να μη σταλεί «λάθος» μήνυμα σε «αυταρχικούς» ηγέτες, αναφερόμενος στην Κίνα, πως μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν διά της βίας. Παρότι η Κίνα δεν χαρακτηρίζεται αντίπαλος του NATO, ανέβηξκε «πολύ ψηλότερα» στην ατζέντα της συμμαχίας, υπογράμμισε ακόμη ο Γενς Στόλτενμπεργκ, αναφερόμενος στην αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της και στην συμπεριφορά της στην περιοχή.

Αντιδρώντας στην επίσκεψη του κ. Στόλτενμπεργκ, η Βόρεια Κορέα έκανε λόγο για «πρελούδιο σύγκρουσης και πολέμου», κατηγορώντας τον γενικό γραμματέα του NATO πως «φέρνει τα μαύρα σύννεφα του ‘νέου ψυχρού πολέμου’ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού».Πέρυσι, η Σεούλ τοποθέτησε διπλωματική αποστολή στην έδρα του NATO, υποσχόμενη ότι η διμερής συνεργασία θα αυξηθεί σε διάφορα πεδία. Εντός της ημέρας, αναμένεται επίσης στη Σεούλ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Λόιντ Όστιν.

