Κόσμος

Μεσανατολικό - Μακρόν: Εκκληση για αποκλιμάκωση της βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να συμβάλει στην επανέναρξη του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Έκκληση σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να σταματήσουν να «τροφοδοτούν» την κλιμάκωση της βίας, απηύθυνε εχθές, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε την ανάγκη να αποφευχθούν μέτρα που μπορεί να τροφοδοτήσουν» την περαιτέρω κλιμάκωση της βίας, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Ελιζέ.

Εξάλλου, «για ακόμη μια φορά», δήλωσε πως είναι διατεθειμένος «να συμβάλει στην επανέναρξη του διαλόγου ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς», συνεχίζει το δελτίο Τύπου της γαλλικής προεδρίας. Ο αρχηγός του κράτους εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του στον ισραηλινό λαό» για «τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης» κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι έξω από συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Καταδίκασε για μια ακόμη φορά την «ποταπή επίθεση», κάνοντας λόγο για «πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στο Ισραήλ στον αγώνα του εναντίον της τρομοκρατίας» κι επαναλαμβάνοντας τη «διαρκή προσήλωση της Γαλλίας στην ασφάλεια» της χώρας αυτής. Προχθές Σάββατο, δεκατριάχρονος Παλαιστίνιος τραυμάτισε με σφαίρες δυο Ισραηλινούς στη Σιλουάν, δυο βήματα από την παλιά πόλη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως η αντίδραση του Ισραήλ θα είναι «δυνατή» και «άμεση» μετά τις δύο επιθέσεις. Χθες Κυριακή, ισραηλινοί φρουροί σκότωσαν Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ακολούθησαν την πολύνεκρη έφοδο ισραηλινών δυνάμεων την Πέμπτη στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που ακολουθήθηκε από εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε αντίποινα.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στις προόδους του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, κατά παραβίαση της διεθνούς συμφωνίας του 2015. Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε πως θα επιδειχθεί η «απαραίτητη αυστηρότητα» μπροστά στις «ολοένα πιο ανησυχητικές εξελίξεις» και «την έλλειψη διαφάνειας των Ιρανών». Ενώ «υπενθύμισε ότι η ιρανική υποστήριξη στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία εκθέτει το Ιράν σε κυρώσεις και αυξανόμενη απομόνωση», καταλήγει η ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκη