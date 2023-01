Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Αποφασισμένη να συνεχίσει την απεργία πείνας η μητέρα της

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της η μητέρα της 12χρονης βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι σε επικοινωνία που είχε μαζί της του ανακοίνωσε την απόφαση της να κατέβει σε απεργία πείνας και δηλώνει αποφασισμένη να την συνεχίσει, διαμαρτυρόμενη για την απόρριψη του αιτήματος της για αποφυλάκιση.

Όπως είπε ο κ. Λύτρας, η μητέρα της 12χρονης βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, αλλά ο ίδια της συνέστησε να κάνει υπομονή, καθώς σύντομα θα κατατεθεί και νέο αίτημα αποφυλάκισης.

Σε ότι αφορά την απόρριψη του πρώτου αιτήματος αυτή έγινε κατά πλειοψηφία και παρά το γεγονός ότι η μία δικαστής σε κείμενο 40 σελίδων αναφέρει το σκεπτικό της βάσει του οποίου η μητέρα της 12χρονης δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Ο κ. Λύτρας συμπλήρωσε επίσης ότι και η ίδια η 12χρονη έχει καταθέσει επανειλημμένα ότι η μητέρα της δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην υπόθεση.





