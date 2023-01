Κόσμος

Ερντογάν: Νέο παραλήρημα κατά ΗΠΑ και Γαλλίας

Χαρακτήρισε “ανίκανο” τον Μακρόν και απείλησε με «τίμημα» τις ΗΠΑ, αν δε πάρει τα F-16. Αντίθετα, «έσταζε μέλι» για Ρωσία και Πούτιν.

Νέο παραλήρημα από τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας, όπου δεν δίστασε να βάλλει κατά πάντων, με μοναδική εξαίρεση τον Πούτιν.

Αρχικά παρομοίωσε το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, σαν την δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης, χρησιμοποιώντας τους στίχους ενός ποιήματος.

Στη συνέχεια έριξε λάδι στη φωτιά στις ήδη τεταμένες σχέσεις της χώρας του με τη Σουηδία, υπονοώντας πως θα μπορούσε να τη σοκάρει, δίνοντας το «πράσινο φως» για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι και της Σουηδίας.

Ο Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Μακρόν, λέγοντας ότι «το άτομο που βρίσκεται επικεφαλής της Γαλλίας, πιστέψτε με, δεν έχει την ικανότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις να είναι επικεφαλής αυτού του κράτους».

Στη συνέχεια δεν δίστασε να απειλήσει και τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως αν η Τουρκία δεν πάρει τα F-16, «αυτό θα έχει κάποιο τίμημα».

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά, αλλά φωτογραφίζοντας τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, είπε πως «όπου δεν υπάρχει ειλικρίνεια, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ηγέτες στον κόσμο. Στη Μεσόγειο, στις σχέσεις τους με αυτή την Ελλάδα, δυστυχώς, αγνοούν την Τουρκία και συνάπτουν διαφορετικές σχέσεις μαζί της».

Αντίθετα, μίλησε μα τα καλύτερα λόγια για τη Ρωσία και τον Πούτιν, υποστηρίζοντας πως «υπάρχει αμοιβαία αξιοπρέπεια στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή, οι σχέσεις μου με τον Πούτιν βασίζονται στην ειλικρίνεια».

