Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικό F-4 έπεσε στη θάλασσα

Το αεροσκάφος έπεσε σε θαλάσσιο χώρο 25 ναυτικά μίλια νότια από το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.

Συναγερμός σήμανε στην Πολεμική Αεροπορία το πρωί της Δευτέρας όταν ενημερώθηκε για πτώση αεροσκάφους F-4 στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανραβίδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30, αεροσκάφος F-4 (διθέσιο) της 338Μ/117ΠΜ που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας συνοδευόταν από ακόμη ένα Phantom και ανήκε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση έρευνα και διάσωσης των πιλότων του αεροσκάφους.

