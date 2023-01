Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Η νέα τους θέση στην παγκόσμια κατάταξη τένις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίοι αντίθετοι… για Τσιτσιπά και Σάκκαρη, με τον πρώτο να σκαρφαλώνει ακόμη ψηλότερα και τη δεύτερη να υποχωρεί στην κατάταξη της WTA.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έφθασε έως το τελικό του Open στην Αυστραλία, ανέβηκε μια θέση και είναι πλέον ξανά στο Νο 3 του κόσμου με 6.195 βαθμούς. Επικεφαλής ανέβηκε για μια ακόμη φορά στην καριέρα του ο μεγάλος θριαμβευτής της Μελβούρνης, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος σταρ επέστρεψε στο Νο 1 του κόσμου για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2022. Ξεκινάει, λοιπόν, σήμερα την 374η εβδομάδα του στην κορυφή και δείχνει έτοιμος να διευρύνει το σπουδαίο ρεκόρ του. Ο Κάρλος Αλκαράθ έπεσε στο Νο 2 του κόσμου και απέχει 340 βαθμούς από την κορυφή.

Αντίθετα με τον Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη, που δεν μπόρεσε να διακριθεί στο πρώτο μεγάλο τουρνουά της σεζόν στην Αυστραλία, υποχώρησε μια θέση στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA.

Στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της, παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ, ενώ ακολουθεί η Αρίνα Σαμαλένκα από το Καζακστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικό F-4 έπεσε στη θάλασσα