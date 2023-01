Πολιτισμός

Εκλογές – ΚΚΕ: Νέες υποψηφιότητες από τον χώρο του Πολιτισμού

Τα ονόματα ηθοποιών και μουσικών που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Υποψήφιοι του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές του 2023, από τον χώρο του Πολιτισμού, πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί (Διγενή Σεμίνα, Ορκόπουλος Παύλος, Πάνου Θέμης, Τσακνής Διονύσης), θα είναι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση οι:

Βαρδαρός Λεωνίδας, σκηνοθέτης, στη Σάμο.

Γερασιμίδου Ελένη, ηθοποιός, στην Ανατολική Αττική.

Καφαντάρη Λίλα, ηθοποιός, στην Κορινθία.

Νικολαΐδου Εύα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, στην Α' Θεσσαλονίκης.

Παπαζαχαριάκης Γιάννης, μουσικοσυνθέτης, στον Βόρειο Τομέα Αθήνας.

Παρασκευόπουλος Βασίλης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, μουσικός φιλαρμονικής ορχήστρας, στον Βόρειο Τομέα Αθήνας.

Τζουμάκης Δημήτρης, ηθοποιός, στην Μαγνησία.

Τριανταφυλλίδης Κώστας, τραγουδιστής, στην Κοζάνη.

