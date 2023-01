Πολιτική

Ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - Τσαβούσογλου: Μπορούμε να τις αξιολογήσουμε ξεχωριστά

«Κατά την γνώμη μου θα είναι μια δίκαιη στάση αν κάνουμε μια διάκριση μεταξύ προβληματικής χώρας με μια λιγότερο προβληματική χώρα» ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

Διαφορετική προσέγγιση μπορεί να επιδείξει η Τουρκία για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ από τη Σουηδία, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Δηλώσαμε ότι είχαμε λιγότερα προβλήματα με τη Φινλανδία. Υπογράψαμε μια τριμερή συμφωνία με τις δύο χώρες. Υπήρξαν θετικές εξελίξεις από τη Φινλανδία σχετικά με την Τουρκία. Οι προκλήσεις δεν αναπτύχθηκαν στη Φινλανδία όπως στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί ριζοσπαστικές ομάδες. Ανάμεσά τους υπάρχουν και πολιτικοί που ανήκουν σε διαφορετικές ιδεολογίες.





Θα ήταν δίκαιο να κάνω διάκριση μεταξύ της προβληματικής χώρας και της λιγότερο προβληματικής χώρας. Εάν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, σκοπεύουμε να την αξιολογήσουμε ξεχωριστά» είπε χαρακτηριστικά ο τούρκος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

