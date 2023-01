Οικονομία

Αγρότες – Καρδίτσα: Κινητοποιήσεις με εντάσεις και επεισόδια (εικόνες)

Ένταση επικράτησε στην πρεμιέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων που έλαβε χώρα στην Καρδίτσα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Με εντάσεις, επεισόδια και δακρυγόνα, άνοιξε ο «χορός» των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες διεκδικούν φθηνό ρεύμα και πετρέλαιο για τις καλλιέργειες τους, αλλά και άμεσες επιδοτήσεις για αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς, στον κόμβο Λάρισας – Καρδίτσας και ήθελα να κινηθούν με τα γεωργικά τους μηχανήματα στον κόμβο Λαμίας Τρικάλων. Όταν οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν, επιχείρησαν να φτάσουν πεζή στο σημείο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές. Οι Αρχές, προχωρήσαν σε χρήση χημικών.

Οι αγρότες τελικά ,παρέταξαν τα τρακτέρ στο πλευρικό οδικό δίκτυο του κόμβου Λαμίας Τρικάλων και θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση αύριο.

