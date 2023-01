Οικονομία

Πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει τους πολίτες στην Ευρώπη

Η επίδραση της αύξησης των τιμών στην καθημερινότητα των πολιτών και οι συνέπειες της στην αποταμίευση των νοικοκυριών.

Το Pricefox με στοιχεία της N26 παρουσιάζει πώς επηρεάστηκαν χώρες της Ευρώπης από την αύξηση του πληθωρισμού καθώς τις εξελίξςι και η αποταμίευση των πολιτών. Τα στοιχεία αφορούν την Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία για το έτος 2022.

Ισπανοί και Γερμανοί αποταμίευσαν τα περισσότερα χρήματα το 2022

Η Ευρωζώνη έκλεισε το 2021 με ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού 5,0%. Ωστόσο, κατά την διάρκεια του 2022, ο πληθωρισμός έφτασε στο 10%. Οι Ισπανοί αποταμιεύουν κατά μέσο όρο το 6% του εισοδήματός τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς να ακολουθούν στο 5%. Στη Γαλλία η αποταμίευση κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τους πολίτες να αποταμιεύουν μόλις το 0,1% του εισοδήματός τους κάθε μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4 ευρώ το μήνα. Πολύ κοντά ακολουθεί η Ελλάδα με τους πολίτες στην χώρα μας να αποταμιεύουν κατά μέσο όρο 3.5 ευρώ το μήνα. Την κατάσταση στην Ισπανία βοήθησαν κινήσεις όπως η έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα για όλους τους οδηγούς, το ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που μείωσε σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι Ευρωπαίες εξοικονομούσαν 17 € περισσότερα το μήνα

Στις υπό μελέτη χώρες προκύπτει ότι το εισόδημα των ανδρών είναι κατά μέσο όρο σχεδόν 40% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών. Παρά την μεγάλη διαφορά οι γυναίκες αποταμίευαν σταθερά περισσότερο από το εισόδημά τους. Συγκεκριμένα οι γυναίκες αποταμίευσαν κατά μέσο όρο 6% του εισοδήματος τους με την αντίστοιχη αποταμίευση των ανδρών να κυμαίνεται στο 4%. Τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε απόλυτα νούμερα ως εξής, 110 ευρώ αποταμίευση για τις γυναίκες και 95 ευρώ για τους άνδρες σε μηνιαία βάση.

Οι δαπάνες για τρόφιμα μειώθηκαν σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, αλλά εκτινάχθηκαν σε άλλες χώρες

Τα σημάδια πληθωρισμού ήταν ιδιαίτερα εμφανή στα βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Αυστριακοί, Γερμανοί και Ιταλοί αύξησαν τις δαπάνες σε τρόφιμα από 10% έως 15% με τις αντίστοιχες δαπάνες σε Γαλλία και Ισπανία να μειώνονται κατά 10%. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 15% με τους Έλληνες καταναλωτές να πλήττονται από το κύμα της ακρίβειας.

Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια στην Ελλάδα

Η εκτίναξη του κόστους ρεύματος και αερίου στη διάρκεια του τρέχοντος έτους αποτελεί βαριά κληρονομιά για τους καταναλωτές το 2023, ακόμη και αν η άνοδος των τιμών σταματήσει. Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στα τρόφιμα. Οι ανατιμήσεις σε εκατοντάδες κωδικούς που βρίσκονται εκτός του «ραντάρ» του «καλαθιού του νοικοκυριού» συνεχίζονται, κάτι που αποδεικνύεται και από τον επιταχυμένο κλαδικό πληθωρισμό των τροφίμων. Ήδη το ετήσιο ποσοστό μεταβολής έχει φθάσει στο 14%-15% και δύσκολα θα αποκλιμακωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το Pricefox βοηθά τους Έλληνες καταναλωτές να εξοικονομούν από την σύγκριση τιμών ειδικά περιόδους σαν αυτή όπου η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο. Συγκεκριμένα το Pricefox έχει παρουσιάσει την σημασία και την δυνατότητα σύγκρισης τιμών σούπερ μάρκετ ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται από τις τρέχουσες προσφορές.