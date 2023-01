Πολιτική

Ανδραβίδα – Πτώση Φάντομ: Τριήμερο πένθος και μήνυμα Μητσοτάκη

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την πτώση του μαχητικού στην Ανδραβίδα και η κήρυξη του τριήμερου εθνικού πένθους.

Με εντολή του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου κηρύσσσεται τριήμερο στρατιωτικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα έως τις 2 Φεβρουαρίου, μετά το τραγικό γεγονός που συνέβη το πρωί, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή του o Υποσμηναγός (Ι) Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας συγκυβερνήτης του διθέσιου αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη, εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας για την απώλεια του συγκυβερνήτη μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητος στην Ανδραβίδα.

H σκέψη μας είναι με την οικογένεια του ιπταμένου Υπομηναγού, στην οποία εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά και του εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, όταν το αεροσκάφος, στο οποίο ήταν συγκυβερνήτης, κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή το πρωί. Η Πρόεδρος ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία των ερευνών για τον κυβερνήτη.

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, εξέφρασε συγκλονισμένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Ιαπωνία, ενώ αναφερόμενος στην απώλεια που βύθισε στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως την Πολεμική Αεροπορία, τόνισε με έμφαση ότι "η Πατρίδα δεν θα τον ξεχάσει".

Ο κ.Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε συγκεκριμένα:

"Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους και την απώλεια του συγκυβερνήτη Υποσμηναγού Μάριου- Μιχάηλ Τουρούτσικα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό του κυβερνήτη. Πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα την ώρα του καθήκοντος υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες εκπαίδευσης. Που βυθίζει στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία και υπενθυμίζει σε όλους μας πόσο σκληρή και επικίνδυνη είναι η μάχη που δίνουν καθημερινά οι πιλότοι μας για την προάσπιση των αιθέρων της πατρίδας μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του ιπτάμενου Υποσμηναγού. Η Πατρίδα δεν θα τον ξεχάσει".

Ανάρτηση έκανε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Βαθιά η θλίψη όλων μας για τον άδικο χαμό του υποσμηναγού Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα.

Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες ώρες στους δικούς του ανθρώπους. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 30, 2023

Σε συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται «Η απώλεια του Υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα εν ώρα καθήκοντος προκαλεί σε όλους τους Έλληνες βαθιά οδύνη. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λόγια για να εκφραστεί η θλίψη για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου. Αυτή η τραγική στιγμή αποτελεί μια υπόμνηση για το ρίσκο που αναλαμβάνουν, ακόμα και με την ίδια τη ζωή τους, όλοι οι άνθρωποι των Ενόπλων Δυνάμεων για την ασφάλεια της πατρίδας. Η συμπαράστασή μας στον πόνο της οικογένειας του αυτή τη δύσκολη ώρα είναι αμέριστη. Οι σκέψεις όλων μας είναι στις έρευνες που συνεχίζονται για τον εντοπισμό του κυβερνήτη».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του συγκυβερνήτη του F-4 Phantom II, που με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Μαζί με τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοουμένου κυβερνήτη, επείγει να διερευνηθούν άμεσα όλα τα αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος».

«Η Ελληνική Λύση εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του Υποσμηναγού Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα. «Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται». Ο Υποσμηναγός Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας θα ζει για πάντα στις καρδιές των Ελλήνων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κομματος

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους οικείους του άτυχου νεαρού συγκυβερνήτη εκπαιδευτικής πτήσης Phantom F4. Πέρα από τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου κυβερνήτη πρέπει να διερευνηθούν άμεσα και τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους οικείους του άτυχου νεαρού συγκυβερνήτη εκπαιδευτικής πτήσης Phantom F4. Πέρα από τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου κυβερνήτη πρέπει να διερευνηθούν άμεσα και τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος. — Μιχάλης Κριθαρίδης - Michalis Kritharidis (@m_kritharidis25) January 30, 2023

