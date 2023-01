Υγεία - Περιβάλλον

Ανδραβίδα: Η “ΠΡΟΛΗΨΗ” του Metropolitan στην Ηλεία (εικόνες)

Ομάδα ιατρών του Metropolitan Hospital έκανε εκατοντάδες κλινικούς ελέγχους σε κατοίκους του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Σε χωριά του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κλιμάκιο ιατρών του Metropolitan Hospital, όπου πραγματοποίησε 300 περίπου κλινικούς ελέγχους (triplex αγγείων, καρδιολογικός έλεγχος, έλεγχος μαστού και ορθοπεδικός έλεγχος) στους κατοίκους των περιοχών που καλύπτει ο Δήμος, στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΛΗΨΗ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει αναπτυχθεί από το Metropolitan και ανά τακτά διαστήματα πραγματοποιεί ελέγχους σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πολυδύναμο ιατρείο των Λεχαινών και στο Κέντρο Υγείας της Βάρδας, με μεγάλη προσέλευση των κατοίκων.

Οι δράσεις του Θεραπευτηρίου συνεχίζονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την πρόληψη, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που θα μπορούσαν να αποδειχθούν απειλητικά για τη ζωή των πολιτών.

