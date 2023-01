Κοινωνία

Σπείρα με πυροσβεστήρα και “χρυσή” λεία

«Ζαλίζουν» οι… εισπράξεις της σπείρας που έκανε ληστείες με όπλο πυροσβεστήρα.

Τετραμελή σπείρα η οποία διέπραξε σε διάστημα 12 ημερών δύο ληστείες και ισάριθμες διαρρήξεις- κλοπές, στους νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, με τη συνολική της «λεία» να ανέρχεται σε 228.000 ευρώ, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως μέλος της σπείρας συνελήφθη ένας 30χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τριών συνεργών του. Πρόκειται για ρομά, ηλικίας 27 έως 33 ετών, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς κι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για διαρρήξεις.

Όλα τα «χτυπήματα» τους έγιναν τον Νοέμβριο του 2021 και ανάμεσα στους «στόχους» βρίσκονταν ένα πρακτορείο τυχερών παιγνίων στο Πανόραμα, ένα κατάστημα στο εμπορικό κέντρο της Πυλαίας, όπως επίσης δύο επιχειρήσεις σε περιοχές της Ημαθίας, από τις εγκαταστάσεις των οποίων άρπαξαν μετρητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ληστείες τελέστηκαν με την απειλή χρήσης πυροσβεστήρα και στη μία εξ αυτών, μάλιστα, οι δράστες «άδειασαν» το περιεχόμενό του στους υπαλλήλους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν όχημα στο οποίο άλλαζαν το χρώμα του ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους, ενώ δρούσαν κατά τις νυχτερινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

