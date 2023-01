Πολιτική

Έβρος - ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ διακινεί fake news της τουρκικής προπαγάνδας

Νέα επίθεση του κυβερνώντος κόμματος στην αξιωματική αντιπολίτευση για τους «38» και την «μικρή Μαρία».

Τα πυρά της για ακόμη μια φορά στον ΣΥΡΙΖΑ στρέφει η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τις θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχετικά με την υπόθεση των «38» στην νησίδα του Έβρου και τον αναφερόμενο θάνατο της «μικρής Μαρίας», που εχει αμφισβητηθεί από την Κυβέρνηση με βάση μια σειρά από μαρτυρίες και στοιχεία,

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, ανέλαβε τον ρόλο του δημόσιου κατήγορου για τον υποτιθέμενο θάνατο της «μικρής Μαρίας», διαπομπεύοντας διεθνώς τη χώρα μας στην προσπάθειά του να πλήξει με κάθε τρόπο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Σήμερα, παρότι τα fake news έχουν αποκαλυφθεί σε όλη την έκτασή τους, αντί να ζητήσει συγγνώμη, εξακολουθεί να αμφισβητεί τα γεγονότα, δια στόματος της Εκπροσώπου Τύπου του, κας Τσαπανίδου. Αυτή τη φορά, οφείλει μια μεγάλη «συγγνώμη» στον ελληνικό λαό:

Για τη θέση που έσπευσε να πάρει, υποστηρίζοντας ότι οι 38 μετανάστες βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος. Υιοθετώντας άκριτα την ανακοίνωση της ΜΚΟ HumanRights360 και αποδεικνύοντας τις υπόγειες σχέσεις που διατηρούσε με τα μέλη της. Μια ανακοίνωση που η ίδια η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ανακάλεσε ως «εσφαλμένη πεποίθηση».

Για την επιμονή ότι υπάρχει νεκρό παιδί με το όνομα «Μαρία» και την άρνησή του να αποδεχθεί την πραγματικότητα, τη στιγμή που οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καταδεικνύουν έναν σκηνοθετημένο και ενορχηστρωμένο από λαθροδιακινητή, σε συνεργασία με μία γυναίκα εκ των 38 μεταναστών, «θάνατο». Μάλιστα, σε χθεσινό δημοσίευμα, αποκαλύφθηκε η κατάθεση της εν λόγω γυναίκας στην Υπηρεσία Ασύλου, η οποία αναφέρεται στη μικρή Μαρία ως εξής: «Ξέχασα, είναι ένα κοριτσάκι που πέθανε και λέγεται Μαρία».

Δεν ξεχνάμε ότι πρώτος ο κ. Τσίπρας μίλησε «για τη νεκρή Μαρία», ενώ ο κ. Κατρούγκαλος έφτασε στο σημείο να δημοσιεύσει λίστα ονομάτων των 38 μεταναστών. Της ίδιας λίστας, δηλαδή, που δόθηκε από αναμεμειγμένες στην υπόθεση ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Για τη συνεχή υπονόμευση της πολιτικής φύλαξης των εθνικών συνόρων και τη στοχοποίηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων για παράνομες επαναπροωθήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αναθεωρήσει τη στάση του μετά τις αποκαλύψεις, επιμένει να δρα ως διακινητής fake news και τουρκικής προπαγάνδας και να παίζει με τη νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών».