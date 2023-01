Κοινωνία

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα: Ο θρήνος του πατέρα για τον 29χρονο, έρευνες για τον 31χρονο πιλότο

Συγκλονίζει ο πατέρας του συγκυβερνήτη, που ανασύρθηκε νεκρός. Η τελευταία συνομιλία τους και η παράκληση προς τον γιό του που δεν εισακούστηκε ποτέ. Ολονύχτια αναζήτηση για τον κυβερνήτη του Phantom.

Ο πατέρας του Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα που ανασύρθηκε νεκρός, δίχως να μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι έχασε το παιδί του, μίλησε στην ΕΡΤ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του μοιραίου F-4 που απογειώθηκε από την Ανδραβίδα και συνετρίβη στην θάλασσα.

Συντετριμμένος και συγκλονισμένος που δεν θα ξαναδεί τον γιο του αναφέρθηκε στην τελευταία τους συνομιλία που έγινε το περασμένο Σάββατο.

Όπως είπε «Ήρθε το περασμένο Σάββατο και το μεσημέρι της Κυριακής έφυγε. Τον χαιρέτησα και τον ρώτησα γιατί φεύγεις νωρίς. Εκείνος μου απάντησε “φεύγω γιατί πετάω το πρωί”. Πέταξε και… τέλος».

Συνέχισε λέγοντας «Του έλεγα να κάνει το δικό μου επάγγελμα και πως θα έχει μια στρωμένη δουλειά. Αλλά μου έλεγε όχι πατέρα θα δηλώσω πρώτη σχολή την Ικάρων και πέθανε 29 χρονών… Καταστραφήκαμε όλοι».





Ολονύχτιες έρευνες για τον κυβερνήτη του F4

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του F-4 Phantom ΙΙ που έπεσε το πρωί της Δευτέρας ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση από την Ανδραβίδα.

Η αγωνία για τον σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη, 31 ετών, συνεχίζεται καθώς μέχρι τώρα οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Η επιχείρηση έρευνας - διάσωσης για τον εντοπισμό του αγνοούμενο κυβερνήτη του F-4 θα συνεχιστεί και κατά τις βραδινές ώρες.

Στην περιοχή επιχειρούν ένα αεροσκάφος C-130, ένα ελικόπτερο Super Puma, ένα ελικόπτερο S-70 (τα ελικόπτερα θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της νύχτας) και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Βαρύ πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου κηρύχθηκε τριήμερο στρατιωτικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από τη Δευτέρα 30/1 έως τις 2 Φεβρουαρίου, μετά την τραγωδία που στοίχισε την ζωή του Υποσμηναγού (Ι) Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα, συγκυβερνήτης του διθέσιου αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη, εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας για την απώλεια του συγκυβερνήτη μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητος στην Ανδραβίδα. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια του ιπταμένου Υπομηναγού, στην οποία εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Τι εξετάζεται για τα αίτια της πτώσης του F-4

Οι ειδικοί δεν μπορούν να αποκλείσουν προς ώρας κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια της τραγωδίας.

Ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης, σύμβουλος ασφαλείας πτήσεων, τόνισε ότι όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην πτώση εξετάζονται, σημειώνοντας ότι «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, ούτε τεχνική βλάβη, ούτε απρόοπτο, ούτε ανθρώπινο λάθος. Ό,τι έγινε, έγινε πάρα πολύ γρήγορα, σε χαμηλή πτήση με αεροπλάνο που δεν έχει τους αυτοματισμούς που υπάρχουν σε άλλα αεροπλάνα».

Το χρονικό της πτώσης του F-4 Phantom

Το F-4 Phantom που κατέπεσε είναι ένα διθέσιο μαχητικό της 338Μ/117ΠΜ, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση μαζί με ένα ακόμη Phantom.

Τα δύο F-4 απογειώθηκαν στις 10:15 και το ένα συνετρίβη περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, «σήμερα και ώρα 10:30, διθέσιο αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του συγκυβερνήτη, υποσμηναγού (Ι) Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα 29 ετών».

Μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση με πλωτά και εναέρια μέσα για τον εντοπισμό των πιλότων.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν συντρίμμια του F-4 Phantom στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

