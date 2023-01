Πολιτισμός

Πέτρος Τατσόπουλος: συνελήφθη για βλασφημία και ρατσιστικά σχόλια (εικόνες)

Η σύλληψη του συγγραφέα έγινε στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και ενώ συμμετείχε σε εκδήλωση, στο κέντρο της Αθήνας.

Στη σύλληψη του συγγραφέα και πρώην βουλευτή Πέτρου Τατσόπουλου προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας η Αστυνομία.

Ειδικότερα, μετά το πέρας εκδήλωσης με τίτλο: «Είναι παιδεία και θρησκεία έννοιες ασύμβατες;» στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone, στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη του κ. Τατσόπουλου με τη διαδικασία του αυτοφώρου και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας.

Σε επικοινωνία της Καθημερινής με τον κ. Τατσόπουλο, ανέφερε ότι συνελήφθη «μετά από μήνυση του Φίλιππου Καμπούρη, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση» μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στο Facebook, που «προφανώς δεν ήταν συκοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση».

Η μήνυση και η ανάρτηση «έχει να κάνει με τη δήλωση του, ότι σώθηκε από ένα θαύμα που του έκανε ο άγιος Εφραίμ», που -όπως τόνισε ο κ. Τατσόπουλος- «τον θυμήθηκε εγκαινιάζοντας την προεκλογική του εκστρατεία, γιατί είναι υποψήφιος με τον Βελόπουλο».

«Το θέμα είναι ότι βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία επειδή κάποιος φαιδρός τύπος αποφάσισε να μου κάνει μήνυση», πρόσθεσε.

Στην σύλληψη του Πέτρου Τατσόπουλου αναφέρθηκε σε ανάρτηση της στο διαδίκτυο η Αρετή Γεωργιλλή, του Free Thinking Zone.

Όπως αναφέρει η Αρετή Γεωργιλλή, συνοδεόντας το κείμενο με φωτογραφίες:

"Είμαι έξαλλη! Μόλις συνέλαβαν με διαδικασία αυτόφωρου τον Petros Tatsopoulos σε εκδήλωση που έχω στο Free Thinking Zone για την παιδεία και τη θρησκεία, μετά από μήνυση που του έγινε για ρατσιστικό λόγο, βλασφημία και δεν ξέρω εγώ τι άλλη μπούρδα σκαρφίστηκαν.

Ο Πέτρος φυσικά δεν είπε τίποτα που να εμπίπτει στον αντιρατσιστικό νόμο. Εξέφρασε με παρρησία και νηφαλιότητα την άποψή του.

Ας έρθουν να μας συλλάβουν όλ@ λοιπόν!

Για μια ακόμη φορά η ελευθερία του λόγου σε αυτήν τη χώρα πάει περίπατο και για μια ακόμη φορά η αστυνομία δείχνει τα … σωστά αντανακλαστικά! Ντροπή!

#με_τον_Πέτρο #με_την_ελευθερία"

