Δίκη Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης πρώτος μάρτυρας - “Δικαιοσύνη για την Τζωρτζίνα μου”

Ο ένας απέναντι στον άλλον θα βρεθούν σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι γονείς της 9χρονης Τζωρτζίνας. Τι αναμένεται να καταθέσει ο Δασκαλάκης.

Ο ένας απέναντι στον άλλον θα βρεθούν σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι γονείς της 9χρονης Τζωρτζίνας που ακριβώς πριν έναν χρόνο έσβησε μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων από το χέρι της μητέρας της, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου από το εδώλιο όπου κάθεται για την δολοφονία αλλά και την απόπειρα δολοφονίας της 9χρονης κόρης της, θα ακούσει σήμερα τον πρώην σύζυγο της, Μάνο Δασκαλάκη, να καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας στην δίκη της. Το ζευγάρι πριν έναν χρόνο εμφανιζόταν ενωμένο απέναντι στην "ασύλληπτη τραγωδία", όπως ανέφεραν ΜΜΕ, "για την οικογένεια από την Πάτρα που έχασε και τα τρία παιδιά της". Σήμερα ωστόσο κανείς τους δεν βρίσκεται στην ίδια θέση.

Ο πατέρας των παιδιών έχει προσφύγει για την λύση του γάμου τους και πλέον δεν βρίσκεται στο πλάι της 34χρονης . Στην δίκη παρίσταται για την Υποστήριξη της Κατηγορίας διεκδικώντας ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη που υπέστη από τις πράξεις της μέχρι πρότινος συζύγου του, όπως αυτές αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος της.Η μητέρα συμπληρώνει , σε περίπου δύο μήνες , έναν χρόνο προσωρινής κράτησης για τον θάνατο της Τζωρτζίνας ενώ σε βάρος της εκδόθηκε και δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας. Ένταλμα το οποίο η υπεράσπιση της θεωρεί ότι πρέπει να αρθεί.

Ο 31 ετών Μάνος Δασκαλάκης ανοίγει σήμερα τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην δίκη της μητέρας των παιδιών του, ζητώντας, όπως έχει πει "Δικαιοσύνη για την Τζωρτζίνα μου". Το μωρό που ο ίδιος έχει πει πως "ένιωσα απίστευτη χαρά και συγκίνηση όταν γεννήθηκε" και πως "εκεί , όταν την είδα στην θερμοκοιτίδα , ερωτεύτηκα για πρώτη φορά..και της είπα "εσένα δεν θα σε αφήσω ποτέ μου". Η κατάθεση του, δεν αναμένεται ότι θα γίνει δεκτή χωρίς σφυροκόπημα ερωτήσεων από την πλευρά της κατηγορουμένης η οποία θα επιχειρήσει να αποδομήσει οτιδήποτε πει σε βάρος της .

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου έχει προϊδεάσει άλλωστε με δήλωση του για την στάση που θα κρατήσει απέναντι στον πρώτο μάρτυρα της δίκης: "είναι ένας μάρτυρας άνευ ουσίας", ανέφερε ο κ. Κούγιας , καθώς "δεν ήταν ποτέ παρών στο χρονικό διάστημα που νοσηλευόταν η Τζωρτζίνα" . Ο κ. Κούγιας αναμένεται πως κατά την εξέταση του κ. Δασκαλάκη θα θελήσει να εδραιώσει στο δικαστήριο την θέση του πως ο πρώην σύζυγος της κατηγορουμένης όχι μόνο δεν έχει να εισφέρει τίποτα καινούργιο στην υπόθεση αλλά και πως "ό,τι και να πει είναι υπό αμφισβήτηση" όπως ανέφερε πριν λίγες ημέρες ο συνήγορος.

Το πρώτο παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη απεβίωσε στις 29 Ιανουαρίου 2022 ,έχοντας βιώσει τις απώλειες των δύο μικρότερων αδελφών της. Ο θάνατος της σύμφωνα με την δικογραφία είναι αποτέλεσμα ισχυρής δόσης κεταμίνης που φέρεται να της χορήγησε η μητέρα της μέσα στο Νοσοκομείο "Αγλαϊα Κυριακού" όπου νοσηλευόταν.

Μερικούς μήνες νωρίτερα η Τζωρτζίνα θα βίωνε άλλη μία εγκληματική ενέργεια, όπως αποδίδεται στην Πισπιρίγκου, σε βάρος της. Στις 11 Απριλίου 2021 είχε εισαχθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας , "χωρίς καμία παθολογική ένδειξη". Το παιδί είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή "ως αποτέλεσμα χορήγησης ισχυρής τοξικής ουσίας, πιθανότατα κεταμίνης" σύμφωνα με την δικογραφία. Το ιατρικό συμβάν αντιμετωπίστηκε με τεράστια αγωνιώδη προσπάθεια των γιατρών που απέτρεψαν τότε το μοιραίο. Δεν μπόρεσαν όμως να αποτρέψουν την υποξική - ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια που λόγω έλλειψης οξυγόνου στον εγκέφαλο, άφησε την Τζωρτζίνα ολοκληρωτικά ανάπηρη. Όλα όσα έγιναν στο Καραμανδάνειο σύμφωνα με την Δικαιοσύνη , συνιστούν το έγκλημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας για την οποία λογοδοτεί η 34χρονη μητέρα.

Ο πατέρας, ανεβαίνοντας στο βήμα σήμερα αναμένεται πως δεν θα διαφοροποιηθεί, από όσα κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο στην Ανακρίτρια που χειρίστηκε την δικογραφία για την Τζωρτζίνα. Στο ανακριτικό γραφείο ο Μάνος Δασκαλάκης, που δήλωσε αμέσως μετά την προφυλάκιση της 34χρονης ότι στηρίζει την κατηγορία, (Πολιτική Αγωγή) είχε ερωτηθεί από την δικαστική λειτουργό: "Σε όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας της Τζωρτζίνας, σε συνδυασμό με τους θανάτους και των άλλων 2 παιδιών σας που προηγήθηκαν, υποπτευθήκατε μήπως κάτι δεν πάει καλά;"

Ο κ. Δασκαλάκης είχε απαντήσει πως μέχρι να ανακινηθεί το θέμα του θανάτου της Τζωρτζίνας, δεν είχε περάσει από το μυαλό του ότι θα μπορούσε η μητέρα να βλάψει τα παιδιά του. Όπως είχε πει: "Καθόλη τη διάρκεια που συμβιώναμε με τη κατηγορουμένη, όπως και μετά κατά τη διάρκεια των προβλημάτων υγείας της Τζωρτζίνας και των άλλων παιδιών μας, δεν υποπτευόμουν κάτι διότι η συμπεριφορά της ήταν όπως έπρεπε να είναι, δηλαδή μιας μητέρας που αγαπάει τα παιδιά της και τα φροντίζει και είναι υπερπροστατευτική. Μάλιστα οποιονδήποτε και αν ρωτήσετε από τους συγγενείς και φίλους μας θα σας πουν τα ίδια. Έτσι ουδέποτε μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να βλάψει τα παιδιά μου".

Μετά όμως σύμφωνα με τον μάρτυρα: " Όταν άρχισε να ανακινείται το θέμα του θανάτου της Τζωρτζίνας, διαπίστωσα ότι είχε μια ανησυχία και βρισκόταν συνεχώς στα τηλεοπτικά μέσα εκθέτοντας τις δικές τις απόψεις και έχοντας συνεχώς στο νου της εάν θα πουν κάτι σχετικά με το θάνατο της Τζωρτζίνας η εάν έχουν ανακαλύψει κάτι. Ο τρόπος αυτός δε μου άρεσε και μάλιστα της έλεγα για ποιο λόγο έχει απορροφηθεί τόσο πολύ και είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές μιλώντας για τα αίτια του θανάτου του παιδιού μας".

Ο Μάνος Δασκαλάκης είχε εξηγήσει και γιατί είχε εμφανιστεί δημόσια στο πλευρό της γυναίκας που σήμερα κάθεται στο εδώλιο: "Εκείνη τη περίοδο εγώ τη στήριξα αρχικά ,δίνοντας μια κοινή τηλεοπτική συνέντευξη. Αυτό έγινε γιατί πραγματικά την πίστευα και δεν είχα λόγο να την αμφισβητώ και γιατί και οι 2 τότε λέγαμε και πιστεύαμε ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα ήταν καθαρά όποτε και δεν υπήρχε λόγος να ανησυχούμε. Η κατηγορούμενη όμως δε σταμάτησε σε αυτή τη τηλεοπτική συνέντευξη αλλά συνέχισε να συνομιλεί με κάθε τρόπο σε κάθε τηλεοπτικό μέσο και σε κάθε δημοσιογράφο. Μάλιστα επειδή καλούσαν και εμένα συνεχώς τους έλεγα ότι δεν έχω να πω κάτι επιπλέον από αυτά που είπα στη κοινή τηλεοπτική συνέντευξη που δώσαμε και ότι η στάση μου είναι η ίδια. Κράτησα αυτή τη στάση γιατί θεώρησα ότι το σωστό ήταν να στηρίξω τη κατηγορουμένη και να είμαι δίπλα της. Αυτό έγινε μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν συλληφθεί επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά και μου είπε ότι άκουσε από δημοσιογράφο (αναφέρει το όνομα) να λέει ότι στο αίμα της Τζωρτζίνας βρέθηκε η ουσία κεταμίνη και με ρωτούσε τι είναι αυτό. Μετά ενημερώθηκα από την αδελφή της ότι ήρθαν από την αστυνομία και της είπαν να τους ακολουθήσει στη ΓΑΔΑ για να δώσει κατάθεση. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά καθόσον συνελήφθη. Επικοινώνησα μαζί της μετά τη σύλληψή της μόνο 2 φορές, ενώ βρισκόταν στη ΓΑΔΑ και προσπάθησα να την καθησυχάσω μέχρι και εγώ να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα δεν επικοινώνησα ξανά μαζί της γιατί ήδη άκουγα ότι βρέθηκε μεγάλη ποσότητα της ουσίας κεταμίνη στο αίμα της Τζωρτζίνας και πλέον το έχω επιβεβαιώσει αφού έλαβα αντίγραφα της δικογραφίας και είδα με τα μάτια μου την τοξικολογική εξέταση, η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση".

Ρωτήθηκε επίσης αν θα μπορούσε η κα Πισπιρίγκου να βρει την ουσία κεταμίνη με κάποιο τρόπο και είχε απαντήσει πως "Δεν θεωρώ ότι θα ήταν κάτι εύκολο για εκείνη να βρει, γιατί δεν υπάρχει στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος που να γνωρίζει από τέτοιου είδους ουσίες. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω".

Ο μάρτυρας είχε υποστηρίξει πως πριν τον πρώτο θάνατο που βίωσε η οικογένεια, αυτόν της Μαλένας το 2019, ο γάμος του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα . Όλα πήγαιναν καλά : "Με τη κα Πισπιρίγκου γνωριστήκαμε σε αγώνα ποδοσφαίρου, στο γήπεδο της Πάτρας το έτος 2013. Δημιουργήσαμε σχέση και αργότερα το ίδιο έτος ήρθε στη ζωή μας η Τζωρτζίνα. Επίσης το ίδιο έτος, στις 20-09-2013, παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο. Το έτος 2015 ήρθε στη ζωή μας το 2° παιδί μας η Μαλένα. Μέχρι το έτος 2019 που απεβίωσε η μικρή μας Μαλένα, της οποίας η αιτία θανάτου ήταν η ηπατική ανεπάρκεια, ήμασταν μια χαρά σαν οικογένεια. Ήταν όλα ιδανικά μεταξύ μας.. Από το έτος 2019 και μετά και λόγω του θανάτου της μικρής μας Μαλένας άρχισαν τα μικροπροβλήματα στη σχέση μας χωρίς αυτό όμως να έχει αντίκτυπο στα παιδιά μας" είχε πει.

