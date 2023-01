Οικονομία

ΑΑΔΕ - Ε9: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αλλαγές ή διορθώσεις

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης, αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. Η διαδικασία αναλυτικά.

Προσβάσιμη είναι πλέον η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του έτους 2024, για εκείνους που έχουν μεταβολές της περιουσιακής τους κατάσταση.

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης

Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.

Παράλληλα όλοι εκείνοι που είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους εικόνα το 2022 θα πρέπει να τις δηλώσουν έως τις 31 Μαρτίου 2023 καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά θα υπολογιστεί ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, τα εκκαθαριστικά του οποίου εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν στο τέλος Απρίλιου ή αρχές Μαΐου.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση αναλυτικών οδηγιών προς τους φορολογούμενους με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Αναλυτική βήμα - βήμα η όλη διαδικασία:

Α. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις που σας αφορούν, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. /πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Β. Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α ν. 4174/2013), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε το τρέχον έτος.

Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικά και από τις Διαθέσιμες ενέργειες την έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο τρέχον έτος.

Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό.

Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό.

Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού.

Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί.

Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση.

Γ. Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 αντί του πιστοποιητικού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε το τρέχον έτος.

Επιλέξτε την καρτέλα Υπεύθυνες Δηλώσεις και από τις διαθέσιμες ενέργειες την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην υπεύθυνη δήλωση (περιγραφικά στοιχεία ακινήτου κ.λπ.)

Επιλέξτε από τις διαθέσιμες ενέργειες Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και στη συνέχεια εκτύπωση.

