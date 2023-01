Κοινωνία

Χαλάνδρι: Διαρρήκτες παραβίασαν σπίτι αλλά... ξέχασαν πίσω το όπλο τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό διάρρηξης με τους διαρρήκτες να ξεχνούν το όπλο τους στο διαμέρισμα μιας γυναίκας όπου εισέβαλαν και απέσπασαν κοσμήματα αξίας.



Ένα απίστευτο περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε στην περιοχή του Χαλανδρίου την περασμένη Παρασκευή (27/1), με τους διαρρήκτες να ξεχνούν το όπλο τους στο διαμέρισμα μιας 41χρονης όπου εισέβαλαν και απέσπασαν κοσμήματα αξίας.

Οι δράστες μπήκαν στο εσωτερικό σπιτιού από την μπαλκονόπορτα και εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, το έκαναν… φύλλο και φτερό. Απέσπασαν κοσμήματα αξίας και διέφυγαν με τη λεία τους, όμως... ξέχασαν πίσω το όπλο τους.

Όταν η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Ζήτησε βοήθεια από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ο οποίος είδε πως η πόρτα είχε το "γατζάκι" κατεβασμένο και ήταν αναμμένα τα φώτα. Ο ίδιος μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα" είπε πως "προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα της όμως είδα το γατζάκι και τα φώτα και είπα στην ιδιοκτήτρια πως αυτό είναι σημάδι παραβίασης και να καλέσει την αστυνομία".

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε σε υπνοδωμάτιο το όπλο, κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η άτυχη γυναίκα περιγράφει πως, μετά το αρχικό σοκ της διάρρηξης, αντιλήφθηκε το όπλο που βρισκόταν μέσα στο σπίτι της και ξανακάλεσε τις Αρχές.