Επίσκεψη Δένδια στο Ισραήλ: Με ποιους θα συναντηθεί

Η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών στη χώρα, μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.



Μετά τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Άντονι Μπλίνκεν, με ένα 24ωρο διαφορά, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κάνει σήμερα τη δεύτερη επίσκεψη και πρώτη υπουργού Εξωτερικών κράτους μέλους της ΕΕ στο Ισραήλ μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης την 29η Δεκεμβρίου 2022 και τον ορισμό του νέου υπουργού Εξωτερικού της χώρας.

Ο Νίκος Δένδιας αναχώρησε αεροπορικώς τα ξημερώματα από την Αθήνα για το Ισραήλ, όπου αρχικώς θα πραγματοποιήσει την πρώτη του διά ζώσης συνάντηση με τον νέο υπουργό του Ισραήλ, Έλι Κοέν. Oι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση περί τις 09:00, την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, μετά το πέρας των οποίων θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν πρόγευμα εργασίας.

Ακολούθως ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να γίνει διαδοχικά δεκτός από τον τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, καθώς και από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων και της άμυνας, καθώς και στο πλαίσιο τριμερών σχημάτων συνεργασίας. Επιπλέον, οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι στρατηγική, τόνισε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Άντονι Μπλίνκεν, μετά την Αίγυπτο, έκανε την πρώτη επίσημη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ.

