“The 2Night Show” - Άση Μπήλιου: Οι θετοί γονείς και η δημόσια “συγγνώμη” του Γρηγόρη Αρναούτογλου (βίντεο)

Την Άση Μπήλιου φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μίλησε για το γεγονός ότι είναι υιοθετημένη και το αν κατάφερε να συγχωρήσει τους βιολογικούς της γονείς.

Η επιτυχημένη αστρολόγος αφηγήθηκε την ιστορία της ζωής της, μιλώντας για την υιοθεσία της, τα «πέτρινα χρόνια» μετά την απώλεια των γονιών της, την επαγγελματική διαδρομή της, που ξεκίνησε από παραγωγός ραδιοφώνου, και το «λάθος» που την οδήγησε να ασχοληθεί με την αστρολογία.

"Έχω δουλέψει για χρόνια στο ραδιόφωνο, είμαι περισσότερο του ξένου ρεπερτορίου, πέρασα και από τις δισκογραφικές, με το ελληνικό είχα μικρή σχέση" ομολόγησε. "Ήμουν παθιασμένη από μικρή με τη μουσική και την αστρολογία. Μπήκα πιο βαθιά, το σπούδασα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η αστρολογία είναι τα μέντιουμ, δεν έχει καμία σχέση" είπε η Άση Μπήλιου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της ζήτησε “συγγνώμη” δημόσια για το γεγονός ότι όταν συνεργάστηκαν μαζί στο Mega δεν έδινε αρκετό χρόνο στη στήλη της με τα ζώδια.

"Πήγα στο Mega και είπα να μου δώσουν μια εκπομπή γιατί στον “Όμορφο Κόσμο” δεν είχα αρκετό χρόνο και θα πηγαίνω και το πρωί" εξήγησε η ίδια. "Το δικό μου λάθος είναι ότι από την ώρα που τα έχεις πρέπει να τα σεβαστείς" είπε παρουσιαστής.

"Μπήκα για τον λάθος λόγο στην αστρολόγια, ήθελα να ελέγξω τη ζωή μου επειδή όταν ήμουν μικρή είχαν συμβεί πράγματα που ήταν εκτός ελέγχου. Έχασα τους θετούς μου γονείς που τους είχα απεριόριστη αγάπη και αυτό με καθόρισε. Ο θάνατος της μητέρας μου ήταν τα “πέτρινα χρόνια μου”. Το ότι έμαθα ότι υιοθετήθηκα με ζόρισε».

"Δεν έψαξα τους βιολογικούς μου γονείς ίσως επειδή ένιωθα πολλή αγάπη από τους γονείς μου. Η μαμά μου ήταν στο νοσοκομείο και τα τελευταία της λόγια ήταν για να μην μείνω μόνη αν θέλω να ψάξω να βρω τους βιολογικούς μου γονείς και της είπα “τι είναι αυτά που λες; Για εμένα είσαι η μοναδική μητέρα”"είπε συγκινημένη.

"Έχω συγχωρήσει τους βιολογικούς μου γονείς τους ευχαριστώ που με έδωσαν σε αυτή την οικογένεια" είπε..

Με τον σύντροφό της είναι μαζί 30 χρόνια αλλά δεν έχει σκεφτεί ποτέ γιατί στο κάτω κάτω είναι και Τοξότης!