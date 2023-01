Life

“The 2Night Show” - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μου έχουν κάνει πρόταση γάμου, έχω δεχτεί αλλά έχω φύγει (βίντεο)

"Μάλλον αυτή η λειτουργία του υπογράφουμε χαρτιά και δεσμευόμαστε ότι ενώπιον θεών κι ανθρώπων, θα είμαστε για πάντα μαζί" εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη πέρασε το κατώφλι του "The 2Night Show "και μίλησε για τις προτάσεις γάμου που έχει δεχθεί και τον λόγο που φοβάται μια τέτοιου είδους δέσμευση.

"Ναι μου έχουν κάνει πρόταση γάμου κι έχω δεχτεί, αλλά φεύγω. Νομίζω με το που μπαίνει αυτό το ζήτημα να δεσμευτώ με αυτόν τον τρόπο… Μάλλον αυτή η λειτουργία του υπογράφουμε χαρτιά και δεσμευόμαστε ότι ενώπιον θεών κι ανθρώπων, θα είμαστε για πάντα μαζί" ανέφερε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

"Το χειρότερο είναι που δεν χωρίζουν για να μην στενοχωρήσουν τους γονείς, τους συγγενείς, τους γείτονες και την κοινωνία. Αγία ελληνική οικογένεια" πρόσθεσε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.