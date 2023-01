Οικονομία

Επιδότηση στο ρεύμα: 40 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Φεβρουάριο

Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις για το ρεύμα τον επόμενο μήνα.

Στα 4 σεντς ανά κιλοβατώρα (40 ευρώ ανά μεγαβατώρα) διαμορφώνεται η επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Φεβρουάριο, για το 90 % των καταναλώσεων (έως 500 KWh το μήνα), σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Στις υψηλότερες καταναλώσεις η επιδότηση συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, βρισκόμαστε σε περίοδο δραστικής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, που είναι αποτέλεσμα και της υιοθέτησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού επιβολής πλαφόν στο Φυσικό Αέριο. "Αυτή η εξέλιξη δεν ήλθε τυχαία, ούτε από μόνη της. Θυμίζω ότι από τον Μάρτιο του 2022 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που πρότεινε την επιβολή ενός ρεαλιστικού πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου για να περιοριστεί η κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές", τόνισε ο κ.Σκρέκας. Πρόσθεσε ότι η κρίση έχει αμβλυνθεί, αλλά δεν έχει τελειώσει και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα είναι δίπλα στους καταναλωτές για όσο διάστημα διαρκεί η αστάθεια.

Οι επιδοτήσεις στο ρεύμα για το Φεβρουάριο διαμορφώνονται ως εξής:

Οικιακά τιμολόγια:

Για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh, η επιδότηση θα είναι 40 Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Την ίδια επιδότηση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 KWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση ανέρχεται στα 88 Euro/MWh.

Υπενθυμίζεται ότι τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές (ΔΕΗ και εναλλακτικοί) για το Φεβρουάριο, από τα οποία αφαιρείται το ποσό της επιδότησης, είναι 65 % χαμηλότερα σε σχέση μα τον Ιανουάριο

Επαγγελματικά Τιμολόγια

Για όλους τους εμπορικούς καταναλωτές χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται στα 20 Euro/MWh.

Για τους αγρότες, η επιδότηση ανέρχεται στα 40 Euro/MWh.

Το συνολικό κονδύλι της επιδότησης του ρεύματος για νοικοκυριά, εμπορικούς καταναλωτές και αγρότες τον Φεβρουάριο ανέρχεται στα 95 εκ ευρώ.

"Κάθε μήνα ανελλιπώς ανακοινώνουμε επιδοτήσεις και με αυτές στηρίζουμε τα εισοδήματα των νοικοκυριών, των επαγγελματιών και των αγροτών. Παράλληλα, με συντονισμένες κινήσεις διασφαλίζουμε την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει, πλέον, ότι θα έχουν την ενέργεια που χρειάζονται και μάλιστα σε προσιτές τιμές, για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση. Συμμετέχουν, μάλιστα, ενεργά στην εθνική προσπάθεια, κάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας", σημείωσε ακόμη ο κ. Σκρέκας.

