Κοινωνία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (βίντεο)

Χωρίς να κάνουν δηλώσεις έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο νωρίτερα και ο εν διαστάσει σύζυγος και οι συγγενείς της κατηγορουμένης Ρούλας Πισπιρίγκου.

Λίγο πριν τις 11 έφτασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η Ρούλα Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου από το εδώλιο όπου κάθεται για την δολοφονία αλλά και την απόπειρα δολοφονίας της 9χρονης κόρης της, θα ακούσει σήμερα τον πρώην σύζυγο της, Μάνο Δασκαλάκη, να καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας στην δίκη της. Το ζευγάρι πριν έναν χρόνο εμφανιζόταν ενωμένο απέναντι στην "ασύλληπτη τραγωδία", όπως ανέφεραν ΜΜΕ, "για την οικογένεια από την Πάτρα που έχασε και τα τρία παιδιά της". Σήμερα ωστόσο κανείς τους δεν βρίσκεται στην ίδια θέση.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου παρακολουθεί τη δίκη με τη φωτογραφία της Τζωρτζίνας στα χέρια.

Ο πατέρας των παιδιών έχει προσφύγει για την λύση του γάμου τους και πλέον δεν βρίσκεται στο πλάι της 34χρονης . Στην δίκη παρίσταται για την Υποστήριξη της Κατηγορίας διεκδικώντας ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη που υπέστη από τις πράξεις της μέχρι πρότινος συζύγου του, όπως αυτές αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος της.













Η μητέρα συμπληρώνει , σε περίπου δύο μήνες , έναν χρόνο προσωρινής κράτησης για τον θάνατο της Τζωρτζίνας ενώ σε βάρος της εκδόθηκε και δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης για τους θανάτουςτων μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας. Ένταλμα το οποίο η υπεράσπιση της θεωρεί ότι πρέπει να αρθεί.

Ο 31 ετών Μάνος Δασκαλάκης, που έφτασε πρώτος στο δικαστήριο στις 10 και μισή, ανοίγει σήμερα τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην δίκη της μητέρας των παιδιών του, ζητώντας, όπως έχει πει "Δικαιοσύνη για την Τζωρτζίνα μου". Το μωρό που ο ίδιος έχει πει πως "ένιωσα απίστευτη χαρά και συγκίνηση όταν γεννήθηκε" και πως "εκεί , όταν την είδα στην θερμοκοιτίδα , ερωτεύτηκα για πρώτη φορά..και της είπα "εσένα δεν θα σε αφήσω ποτέ μου".

Η κατάθεση του, δεν αναμένεται ότι θα γίνει δεκτή χωρίς σφυροκόπημα ερωτήσεων από την πλευρά της κατηγορουμένης η οποία θα επιχειρήσει να αποδομήσει οτιδήποτε πει σε βάρος της .





Λίγο νωρίτερα έφτασαν στο δικαστήριο και η μητέρα και η αδερφή της 34χρονης κατηγορουμένης μαζί με τον πατριό της αλλά και τον συνήγορό της, Αλέξη Κούγια, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως "οι αθώοι ποτέ δεν καταδικάζονται".









