Αθλητικά

Πέθανε ο Μόμπι Χαλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του χόκεϊ επί πάγου.

Θλίψη στον χώρο του χειμερινού -και όχι μόνο- αθλητισμού, προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Μπόμπι Χαλ. Ο Καναδός θρύλος του χόκεϊ επί πάγου, στην δεκαετία του 1960, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσε η πρώην ομάδα του, οι Chicago Blackhawks.

Γνωστός ως «Golden Jet», λόγω των ξανθών μαλλιών του και της ταχύτητάς του στον πάγο, ο Χαλ κατέκτησε το Stanley Cup το 1961 ως μέλος της ομάδας χόκεϊ των Blackhawks, όπου παραμένει ο πρώτος σκόρερ.

«Γενιές κατοίκων του Σικάγο έχουν ξετρελαθεί από το μοναδικό σουτ του Μπόμπι, τα αξιοσημείωτα πατινάζ και τις ηγετικές ιδιότητες του», ανέφεραν οι Blackhawks στο Twitter.

Σε 17 σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δεκαπέντε με το Σικάγο, ο παίκτης-σύμβολο του χόκεϊ, αγωνίσθηκε σε 1.063 αναμετρήσεις, σημείωσε 610 γκολ και «μοίρασε» 560 ασίστ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του NHL.

«Στην ακμή της ζωής του, δεν υπήρχε τόσο παραγωγικός σκόρερ σε όλο το χόκεϊ», είπε ο επίτροπος του NHL, Γκάρι Μπέτμαν, αποκαλώντας τον εκλιπόντα «σούπερ σταρ».

Ο Μπόμπι Χαλ, παρέλαβε δύο φορές το τρόπαιο του καλύτερου παίκτη της σεζόν (MVP) το 1964-65 και το 1965-66, καθώς και το βραβείο για τον πρώτο σκόρερ του NHL.

Παράλληλα, ο Χαλ, έμεινε στην Ιστορία του χόκεϊ, ως ο πρώτος παίκτης που υπέγραψε συμβόλαιο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ωστόσο, η ζωή του «στιγματίσθηκε» από τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία από αρκετές συντρόφους του, ενώ το 1986, καταδικάσθηκε για επίθεση σε αστυνομικό που παρενέβη σε καυγά με την σύζυγό του.

Τέλος, το 1998, αρνητική αίσθηση προκάλεσαν τα ρατσιστικά του σχόλια, αφού μιλώντας στους «Moscow Times», δήλωσε ότι ο μαύρος πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών αυξανόταν πολύ γρήγορα και ότι «ο Χίτλερ είχε καλές ιδέες», αλλά «είχε πάει λίγο πολύ μακριά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης

Revenge porn με θύμα δασκάλα: Φίλοι της έλαβαν “ροζ” βίντεό της

Πέτσας για εκλογές: ορισμένες οι Κυριακές Απριλίου και Μαΐου