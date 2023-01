Οικονομία

ΣΑΤΑ – Οδηγοί ταξί: Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλο το κέντρο της Αθήνας θα διασχίσουν οι οδηγοί ταξί, που διαμαρτύρονται. Τα αιτήματά τους.

Συγκέντρωση στη Λεωφόρο Αθηνών (στο ύψος της Σπ. Πάτση) έχει προγραμματίσει για σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί και αργή πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), κατά «της ακρίβειας, υπερφορολόγησης και του αθέμιτου ανταγωνισμού», όπως αναφέρει.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρρουν πως οι προτάσεις του ΣΑΤΑ για τα προβλήματα του κλάδου των ταξί χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης και δηλώνουν: «Το "κοκτέιλ" της φτωχοποίησης που ετοίμασε η κυβέρνηση για την ελληνική κοινωνία, χτύπησε ανελέητα κάθε εργαζόμενο και φυσικά τον κλάδο των ταξί».

Αναλυτικά οι προτάσεις τους:

Αναπροσαρμογή προκαθορισμένης τιμής για την διαδρομή Αεροδρόμιο Αθηνών - Κέντρο πόλης από 40 ευρώ σε 45 ευρώ (τιμολόγιο 1) και από 55 ευρώ σε 60 ευρώ (τιμολόγιο 2).Επαναφορά της διάταξης για το Δώρο Χριστουγέννων των ταξί με τους ίδιους όρους που ίσχυαν.

Νομοθετική ρύθμιση για την ειδική άδεια.

Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί.

Νομοθετική ρύθμιση για την απώλεια αμετάκλητης ανάκλησης ιδανικού μεριδίου ΕΔΧ.

'Αρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση του ΣΑΤΑ είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.

Δημιουργία δημόσιας εφαρμογής κράτησης ταξί χωρίς χρεώσεις για τους χρήστες και τους οδηγούς (στα πρότυπα της Γαλλίας Le taxi και της Καταλανίας).

Για επταθέσια-εννιαθέσια ταξί: Eλεύθερη αντικατάσταση συμβατικού ΕΔΧ Ταξί σε 7θέσιο-9θέσιο χωρίς περιορισμούς και χωρίς ποσόστωση για όλους τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής. Σε ότι αφορά το τιμολόγιο η πρότασή μας έχει ως εξής:

Πτώση σημαίας : 5,00 ευρώ

Ελάχιστη μίσθωση : 10,00 ευρώ

Επιπλέον Χρέωση 5,00 ευρώ ανά επιβάτη (από το πέμπτο άτομο και μετά)

Αμεση εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών (Παπανάτσιου) για την είσπραξη του κομίστρου.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 24% στο 13% για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Μείωση του Φ.Π.Α στις επιβατικές μεταφορές στο 10%.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση ( αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ) για τους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου μας.

Μείωση φόρου πετρελαίου ή επιδότηση καυσίμου για τον επαγγελματία αυτοκινητιστή Ταξί σε μόνιμη βάση.

Επιδοτήσεις για την αγορά όλων των τύπων αυτοκινήτων που ταξινομούνται ως ταξί.

που ταξινομούνται ως ταξί. Με κάθε τρόπο πρέπει να προστατευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί.

Προστασία του Νόμου 4530 /2018 και βελτίωση σε όσα σημεία απαιτείται.

Ξεκάθαρος και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμός των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό.

Επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης και της ελάχιστης τιμής στις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. που μείωσε στο μισό η κυβέρνηση.

-Επαναφορά της διάταξης που υποχρέωνε τους Δήμους όλης της χώρας να δημιουργήσουν πιάτσες εντός των ορίων ευθύνης τους.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης

Revenge porn με θύμα δασκάλα: Φίλοι της έλαβαν “ροζ” βίντεό της

Πέτρος Τατσόπουλος: Δεν θα πάψω να στηλιτεύω φαινόμενα όπως η θρησκοκαπηλεία