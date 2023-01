Πολιτική

Κοέν σε Δένδια: Το Ισραήλ στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση του Νίκο Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Το μήνυμα πως το Ισραήλ υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, που πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Επίσης, σημείωσε πως οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη φιλία της Ελλάδας προς το Ισραήλ, δηλώνοντας βέβαιος πως η σημερινή επίσκεψη του κ. Δένδια θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε πως η Ελλάδα και το Ισραήλ εκπληρώνουν έναν σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και ανέδειξε τη στενή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών και η αλληλεγγύη σε περιόδους ειρήνης και κρίσης.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο κ. Κοέν προσφωνόντας τον κ. Δένδια «φίλε μου», υπογράμμισε πως είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών ευρωπαϊκής χώρας που φιλοξενεί στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, αντανακλά τις στρατηγικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα, όπως πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ και η Ελλάδα δεν είναι μόνο στενοί γείτονες, αλλά μοιράζονται βαθιά συμφέροντα και αξίες και μία βαθιά στρατηγική οικονομική συνεργασία.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών για την ισχυρή καταδίκη των φρικτών τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στην ατζέντα των συνομιλιών, είπε πως συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και την περιφερειακή συνεργασία που ενισχύει περαιτέρω και ισχυροποεί τους δεσμούς των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας, της ασφάλειας, της καινοτομαίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ακόμη, επεσήμανε πως αυξήθηκαν το διμερές εμπόριο και οι επενδύσεις.

Τέλος, συζήτησαν τις διεθνείς εξελίξεις και τις νέες ευκαιρίες που αναδύονται μετά τη συμφωνία του Αβραάμ.

Δένδιας: Πρώη φορά Ισραηλινός ΥΠΕΞ κάνει ρητή δήλωση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν σφυρηλατήσει μια ανθεκτική εταιρική σχέση σε στρατηγικό επίπεδο, που βασίζεται στα κοινά συμφέροντα και τις συγκλίνουσες οπτικές σε πολλές προκλήσεις, καθώς και στον κοινό σεβασμό σε μια διεθνή τάξη που στηρίζεται στους διεθνείς κανόνες και σ' ένα κοινό όραμα για τη γειτονιά τους, τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Έλι Κοέν, μετά τη συνάντησή τους στα Ιεροσόλυμα.

Επίσης, τον ευχαρίστησε για την ξέκαθαρη δήλωση που έκανε για τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και υπογράμμισε πως οι στενοί δεσμοί φιλίας και ο αμοιβαίος σεβασμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον για τις διμερείς σχέσεις.

Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων, κάνει ρητή δήλωση για τη στήριξη της κυριαρχίας και των κυριαχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Επιπλέον, διαμήνυσε πως ο αναθεωρητισμός και οι παραβιάσεις των αρχών του Διεθνούς Δικαίου είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, προσθέτοντας πως η διεθνής κοινότητα στέλνει και πρέπει να στείλει το πιο ισχυρό μήνυμα καταδίκης τους.

Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, «η οποία συστηματικά παραβιάζει το έδαφός μας, τον εναέριο χώρο, χρησιμοποιεί υβριδικές τακτικές, κλιμακώνει τις εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών απειλών εισβολής ή (εκτόξευση) βαλλιστικού πυραύλου στην Αθήνα». Τέτοιες συμπεριφορές είναι απειλή για τη διεθνή τάξη που βασίζεται στους κανόνες, υπογράμμισε και επισήμανε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν, είπε πως συζήτησαν τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, ανέφερε την ενέργεια, την άμυνα, τις επενδύσεις, την καιτονομία, τον τουρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαχείριση κρίσεων, το περιβάλλον, τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αποτυπώνοντας τα περιθώρια ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, είπε ότι ο ουρανός είναι το όριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στην ενέργεια ως πεδίο συνεργασίας, λέγοντας πως συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ασίας-Ευρώπης με καλώδιο που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και στον EastMed, με τον Νίκο Δένδια να αδράζει την ευκαιρία να ενημερώνει τον Έλι Κοέν ότι η Ελλάδα γίνεται ένας αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος. Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις επενδύσεις, διαμηνύοντας πως η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει περισσότερες.

Έμφαση έδωσε ο κ. Δένδιας στον ρόλο της Ελλάδας ως κράτους - μέλους της ΕΕ για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και ΕΕ.

Ένας άλλος κρίκος της «σημαντικής συνεργασίας» μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ είναι, για τον Ν. Δένδια, το «εξαιρετικό παράδειγμα» συνεργασίας της Διασποράς των δύο χωρών, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με το Ισραήλ για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας προς όφελος των δύο λαών.

Επιπλέον, εξέφρασε τις ελληνικές ανησυχίες όσον αφορά τις εξελίξεις στα χριστιανικά μέρη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ και υπογράμμισε τη σημασία για την Ελλάδα της προστασίας των δικαιωμάτων του Ελληνορθόδου Πατριαρχείου.

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε το Ισραήλ για την υποστήριξη της ελληνικής υποψηφιότητας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-2026.

Σε ό,τι αφορά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με την προσθήκη των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έχουν την ευκαιρία να συζητούν για περιφερειακά θέματα και να οραματίζονται τι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω. Μάλιστα, χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα την τριμερή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εν συνεχεία, συνεχάρη το Ισραήλ για τη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με τον Λίβανο, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά νέα για την περιοχή. Εξίσου, χαιρέτισε τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, είπε πως μια δίκαιη λύση είναι προς το συμφέρον των δύο πλευρών.

Δεν παρέλειψε ο Νίκος Δένδιας να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για τα θύματα της πρόσφατης «φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης» στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε κάθε ενέργεια αντισημιτισμού.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας προσκάλεσε τον Έλι Κοέν να επισκεφτεί την Ελλάδα και ιδίως την Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης

Ρέθυμνο - αιματηρό περιστατικό σε μπαρ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι εμπλεκόμενοι

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (βίντεο)