Ο Στέφανος Τσιτσιπάς... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο κορυφαίος τενίστας στην πρώτη του συνέντευξη μετά το Australian Open.

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο κορυφαίος τενίστας αποκαλύπτει ότι στο ξεκίνημα της αθλητικής του πορείας ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής.

Τι λέει για την επεισοδιακή συνεργασία του με τον προπονητή - πατέρα του, αλλά και για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα;

Ποια είναι τα μεγάλα του όνειρα και πώς ένοιωσε στις αναμετρήσεις με τα ινδάλματά του;

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

