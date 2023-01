Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο στον Κουρμπέλη για την αποβολή

Βαριά «καμπάνα» στον παίκτη του Παναθηναϊκού, που αποβλήθηκε τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Με ένα «τσουχτερό» πρόστιμο 20.000 ευρώ, θα «πληρώσει» ο Δημήτρης Κουρμπέλης την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο 33ο λεπτό του αγώνα της Δευτέρας (30/1) με τον Αστέρα στην Τρίπολη, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες για μία ώρα αγώνα.

Από το «τριφύλλι», υπήρξε η σχετική ενημέρωση το πρωί της Τρίτης (31/1) πως «...με αφορμή την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του αρχηγού της ομάδας, Δημήτρη Κουρμπέλη στο χθεσινό ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, από τη διοίκηση της ΠΑΕ επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ».

Μία κίνηση, που έρχεται σε συνέχεια του προστίμου των 20.000 ευρώ που είχε επιβληθεί πριν από μια εβδομάδα στον Μπαρτ Σένκεφελντ, μετά τη δική του αποβολή στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (22/1), που στέρησε την παρουσία του απ' τη ρεβάνς της 26ης Ιανουαρίου.

Και στις δύο περιπτώσεις οι διοικούντες τον Παναθηναϊκό έκριναν πως οι δύο παίκτες (απ' τους πλέον έμπειρους που διαθέτει το ρόστερ της ομάδας), λειτούργησαν αντιεπαγγελματικά και «κρέμασαν» την ομάδα τους και γι' αυτό τους επιβλήθηκε μία βαριά «καμπάνα», βάσει εσωτερικού κανονισμού.

