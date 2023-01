Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει τον «Μήνα Πρόληψης και Υγείας», παρέχοντας δωρεάν προλητπικές εξετάσεις.





Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας, διοργανώνει τον «Μήνα Πρόληψης και Υγείας», παρέχοντας δωρεάν -όλο τον Φεβρουάριο- εξετάσεις πρόληψης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και το Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι ‘Αγιοι Ανάργυροι».

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε όσες και όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν εξετάσεις, που ειδικά για τις γυναίκες αφορούν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου και για τους άνδρες την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

«Για μία ακόμη χρονιά στηρίζουμε δυναμικά τη διεθνή εκστρατεία που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και κυρίως να συμβάλει στην πρόληψη του καρκίνου. Με προτεραιότητα την υγεία, συνεχίζουμε τα τελευταία τρία χρόνια να αναβαθμίζουμε τα Δημοτικά μας Ιατρεία, ενισχύοντας τις υπηρεσίες τους με δωρεάν προγράμματα προληπτικής ιατρικής για όλους. Παράλληλα, στελεχώνουμε τα Ιατρεία με περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους δημότες μας να έχουν πρόσβαση στην πολύτιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη», τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν, μέσω τηλεφωνικού ραντεβού, τις ακόλουθες εξετάσεις, που θα πραγματοποιούνται ανά εβδομάδα:

Εξέταση για καρκίνο μαστού:

Κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό στα Δημοτικά Ιατρεία, που περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, αξιολόγηση προηγούμενων εξετάσεων μαστού, συνταγογράφηση εξετάσεων, συμβουλευτική πρόληψης, καθώς και προγραμματισμό βιοψιών, επεμβάσεων ή εξειδικευμένου ελέγχου στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία Αττικόν και Ιπποκράτειο, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι κλινικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο, 2ο, 3ο και στο 6ο Δημοτικό Ιατρείο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα και μόνο κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα 6/2/2023 – Τετάρτη 8/2/2023, 6ο Δημοτικό Ιατρείο – Κυψέλη (Χανίων 4Β, τηλ. 210 8836200)

Τρίτη 7/2/2023 – Τετάρτη 8/2/2023, 2ο Δημοτικό Ιατρείο – Νέος Κόσμος (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, τηλ. 210 9239865)

Τρίτη 7/2/2023 – Τετάρτη 8/2/2023, 1ο Δημοτικό Ιατρείο – Αθήνα (Σόλωνος 78, τηλ. 2103626587)

Πέμπτη 8/2/2023, 3ο Δημοτικό Ιατρείο – Πετράλωνα (Θεσσαλονίκης 48, τηλ 2103427515)

Ψηφιακή Μαστογραφία:

Ο ψηφιακός μαστογραφικός έλεγχος θα πραγματοποιείται δωρεάν στο κτίριο του Συλλόγου Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Τίρυνθος 2, στα ‘Ανω Πατήσια), την Τετάρτη 15/2.

Για το ραντεβού μαστογραφίας, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210-2015510 εσωτ. 119-120 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-14:00). Τα ραντεβού θα κλείνονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Εξέταση για καρκίνο του τραχήλου:

Πλήρης κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό γυναικολόγο στα Δημοτικά Ιατρεία, που περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, αξιολόγηση προηγούμενων εξετάσεων, Τεστ Παπ, συνταγογράφηση απαραίτητων εξετάσεων και παραπομπή για εξειδικευμένο ελέγχο, αν απαιτείται, στη συνεργαζόμενη Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Οι κλινικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω ιατρεία, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα και μόνο κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα 13/2/2023 – Παρασκευή 17/2/2023, 1ο Δημοτικό Ιατρείο – Αθήνα (Σόλωνος 78, τηλ. 2103626587)

Δευτέρα 13/2/2023 – Παρασκευή 17/2/2023, 2ο Δημοτικό Ιατρείο – Νέος Κόσμος (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, τηλ. 210 9239865)

Δευτέρα 13/2/2023 – Παρασκευή 17/2/2023, 3ο Δημοτικό Ιατρείο – Πετράλωνα (Θεσσαλονίκης 48, τηλ 21 03427515)

Δευτέρα 13/2/2023 – Παρασκευή 17/2/2023, 4ο Δημοτικό Ιατρείο – Κολωνός (Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, τηλ 21 05121921)

Δευτέρα 13/2/2023 – Παρασκευή 17/2/2023, 6ο Δημοτικό Ιατρείο – Κυψέλη (Χανίων 4Β, τηλ. 210 8836200)

Εξέταση για καρκίνο του προστάτη:

Κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό ουρολόγο στα Δημοτικά Ιατρεία, που περιλαμβάνει αξιολόγηση εξετάσεων, συνταγογράφηση νέων εξετάσεων, καθώς και παραπομπή για περαιτέρω συμβουλευτική.

Οι κλινικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο, 2ο, 3ο και 6ο Δημοτικό Ιατρείο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα και μόνο κατόπιν ραντεβού:

Τρίτη 22/2/2023 1ο Δημοτικό Ιατρείο – Αθήνα (Σόλωνος 78, τηλ. 2103626587)

Τετάρτη 23/2/2023, | 2ο Δημοτικό Ιατρείο – Νέος Κόσμος, (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, τηλ. 210 9239865)

Πέμπτη 24/2/2023, |6ο Δημοτικό Ιατρείο – Κυψέλη (Χανίων 4Β, τηλ. 210 8836200)

Παρασκευή 25/2/2023, |3ο Δημοτικό Ιατρείο – Αθήνα (Θεσσαλονίκης 48, τηλ 2103427515)

