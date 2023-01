Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Η κλήρωση για τα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τους αγώνες της φάσης των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος.

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες και στα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Συγκεκριμένα, την αυλαία θα ανοίξει στις 18:30, στο ΔΑΚ «Αθανάσιος Διάκος» της Λαμίας, η αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον ΠΑΟΚ, ενώ το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού στην OPAP Arena θα αρχίσει στις 20:30.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του επειδή πιστεύει ότι εκείνη τον απατά

Μπαχτσελί για σύμπραξη των 6: να πάρουν τον Μπάιντεν να τους δώσει εντολή για υποψήφιο

Πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει τους πολίτες στην Ευρώπη