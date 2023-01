Πολιτική

ΕΥΠ: Νέοι υποδιοικητές ορίστηκαν από τον Μητσοτάκη

Οι δύο νέοι υποδιοικητές της ΕΥΠ που ορίστηκαν με απόφαση Μητσοτάκη.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη οριζονται ο Πρέσβης κ. Ιωάννης Ραπτάκης και ο Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Κέλλης στις θέσεις των δύο Υποδιοικητών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.



Οι Υποδιοικητές θα συνεργαστούν με τον Διοικητή για την εκπλήρωση τής αποστολής τής Υπηρεσίας για την προάσπιση της Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, στο πλαίσιο και των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ΕΥΠ που έλαβε η Κυβέρνηση, με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωσή της.

Aντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης

Ο πρώην Υπαρχηγός του ΓΕΣ και Αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης γεννήθηκε το 1964 στην Ξάνθη. Εισήλθε το 1982 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1986 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Μηχανικού. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατέχοντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με ειδίκευση στα Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Δ.Π.Θ.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του ΜΧ. Παράλληλα έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού.

Το 2000 υπηρέτησε ως Επιτελής του Τμήματος Σχεδιάσεως της SEEBRIG στη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας ενώ το 2004 αποφοίτησε από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως ανώτερος Αξιωματικός, υπηρέτησε ως Διευθυντής στην 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών ‘Εργων στην Ξάνθη, και ως Διοικητής στον 25 ΛΜΧ και στο 724 ΤΜΧ της Ξάνθης.

Το 2008 υπηρέτησε ως Διευθυντής Εκπαιδεύσεως του Κέντρου Αριστείας Μηχανικού του ΝΑΤΟ, στο Iνγκολσταντ Γερμανίας.

Με την προαγωγή του σε Συνταγματάρχη το 2011, φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως Διοικητής Μηχανικού στο Δ΄ΣΣ.

Το 2016 προάγεται σε Ταξίαρχο και τοποθετείται ως Διοικητής της Ταξιαρχίας Μηχανικού στο Γ΄ΣΣ/NRDC-GR, και στη συνέχεια ως Διευθυντής Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος στο ΓΕΣ.

Το 2019, έχοντας προαχθεί σε Υποστράτηγο, τοποθετείται στο ΓΕΣ, ως Διευθυντής Διεύθυνσης Μηχανικού. Το 2020 του ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθυντή Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ.

Την 01 Μαρτίου 2021 προάγεται σε Αντιστράτηγο και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπαρχηγού του ΓΕΣ από την οποία αποστρατεύτηκε με τις τελευταίες κρίσεις στις 17/1/2023.

Με την αποστρατεία του φέρει τον τίτλο του Επίτιμου Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Βουλγαρικής γλώσσας.

Ο Γιάννης Ραπτάκης

Ο Ιωάννης Ραπτάκης έχει μακρά θητεία στο Διπλωματικό Σώμα.

Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνές Δίκαιο στη Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά.

Εισήλθε στο Υπουργείο Εξωτερικών το 1985.

Πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο (2020-2023), στο Βιετνάμ και στο Λάος (2017-2019), στην Ινδία, στη Σρι Λάνκα, στο Νεπάλ, στο Μπαγκλαντές και στις Μαλδίβες (2012-2015).

Μόνιμος Αντιπρόσωπος στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO) (2020-2023).

Γενικός Πρόξενος στο Σίδνεϋ (2004–2007) και στο Βουκουρέστι (2001–2003) καθώς και Πρόξενος στην Πέρθη (1989–1993).

Αναπληρωτής Επικεφαλής στις Πρεσβείες στο Μπουένος Άιρες (1997–1999) και στο Δουβλίνο (1993–1996).

Διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικών για Χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2019–2020), για θέματα ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ (2015-2017), Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen (2009–2011), καθώς και Ολοκλήρωσης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (2008).

Πρόεδρος των Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θεωρήσεις και Αξιολόγηση Schengen (2003) καθώς και Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας (Leading Expert) της Ε.Ε. για την Αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής του Κοινοτικού Κεκτημένου για Θεωρήσεις (2003, 2011, 2012).





