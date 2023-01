Κοινωνία

Greek Mafia: Αθώοι οι 17 κατηγορούμενοι

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους κατηγορούμενους επίορκους αστυνομικούς.

Αθώοι κρίθηκαν οι 17 κατηγορούμενη για την υπόθεση της «Greek Mafia».

Οι 13 από τους κατηγορούμενους επίορκους αστυνομικούς κρίθηκαν αθώοι ομόφωνα, ενώ οι τέσσερις κατά πλειοψηφία.

Ο δικαστής, που μειοψήφησε για τους δύο έκρινε ότι, ένα πρώην στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής και ένας υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας (εν αποστρατεία) είχαν χρηματιστεί από τον δολοφονηθέντα αρχιταμία της οργάνωσης, Δημήτρη Μάλαμα και στη συνέχεια δωροδόκησαν άλλα πρόσωπα.

Σε βάρος των 17 κατηγορούμενων εκκρεμούν ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκβίαση.

