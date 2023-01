Οικονομία

Βελιγράδι: Αεροπορική σύνδεση με 4 ελληνικούς προορισμούς

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Βελιγραδίου που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Μαρτίου.

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομάδας Φιλίας Σερβίας- Ελλάδας του Κοινοβουλίου της Σερβίας και τoν Πρέσβη της Σερβίας Dusan Spasojevic.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε ο πρόεδρος της αντίστοιχης Ομάδας Φιλίας των δύο χωρών και βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και στοχευμένη στην περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα τουρισμού.

Από σερβικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι η αεροπορική εταιρεία Air Serbia από τον ερχόμενο Απρίλιο θα πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις σε 4 νέους ελληνικούς προορισμούς: 3 πτήσεις/εβδομάδα για Ηράκλειο (από τον Ιούνιο 4 πτήσεις καθώς θα προστεθεί άλλη μία), 3 πτήσεις/εβδομάδα για Χανιά, 2 πτήσεις/εβδομάδα για Κέρκυρα και 2 πτήσεις/εβδομάδα για Ρόδο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ως προς τη σημασία επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη διευθέτηση θεμάτων λειτουργίας του Γραφείου ΕΟΤ στο Βελιγράδι με αντίστοιχη ρύθμιση σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του Γραφείου Τουρισμού της Σερβίας στην Αθήνα.

Η σερβική πλευρά υπογράμμισε την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι Σέρβοι ταξιδιώτες όταν επισκέπτονται την Ελλάδα, λόγω του roaming, που έχει ως αποτέλεσμα- όπως εκτιμά η σερβική αντιπροσωπεία- την απώλεια ετησίως 300.000-400.000 τουριστών από Σερβία για Ελλάδα.

Τέλος, τονίστηκε η σπουδαιότητα της συστηματικής προβολής του χειμερινού τουρισμού και στις δύο χώρες.

Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και ο Πρέσβης κ. Spasojevic μετέφεραν στον κ. Κικίλια πρόσκληση εκ μέρους της Υπουργού Τουρισμού της Σερβίας να επισκεφθεί ο Έλληνας Υπουργός το Βελιγράδι, προκειμένου να έχει επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους και να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βελιγραδίου που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Μαρτίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Διεθνής Έκθεση θα έχει φέτος ως τιμώμενο ταξιδιωτικό προορισμό την Κρήτη.

