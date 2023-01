Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Μάρτυρας: Μου έδωσαν λάθος σορό και προσπάθησαν ανταλλαγή με εκταφή

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των μαρτύρων στη δίκη τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Προσπάθεια συγκάλυψης και σωρεία σοβαρών περιστατικών, κατήγγειλε μία εκ των μαρτύρων και παθούσα, της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, κατά την ακρόαση της από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η μάρτυρας Βασιλική Κούκλα, που έχασε και τους δύο γονείς της, κατήγγειλε πως οι υπεύθυνοι εκ μέρους της πολιτείας, έδωσαν προς ταφή λάθος σορό, αντί αυτής του πατέρα της και στη συνέχεια προσπάθησαν να κάνουν ανταλλαγή σορών με διαδικασία εκταφής, χωρίς να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία. «Εκείνο το βράδυ το καθήκον χάθηκε», είπε η μάρτυρας.

Τα λόγια αυτά προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον αλλά και την πρώτη αντίδραση από μέρους του εισαγγελέα της έδρας ο οποίος, αφού άκουσε τη μάρτυρα, ζήτησε διευκρινήσεις, για να καταλήξει πως είναι δυνατόν το δικαστήριο αυτό να κινηθεί προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των όσων καταγγέλθηκαν, λέγοντας χαρακτηριστικά «μπορούν να γίνουν και διαδικασίες οίκοθεν».

Η αίθουσα της δίκης με τους 21 κατηγορουμένους, για την τραγική πυρκαγιά στο Μάτι, ανέδειξε και σήμερα τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα, τη φρίκη των στιγμών, αλλά και τον τρόπο που οι δικοί τους άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως επίσης και τις συνθήκες που επικράτησαν κατόπιν στα νοσοκομεία και το νεκροτομείο.

Η Ελισάβετ Σπυρίδη περιέγραψε έντονα φορτισμένη πως εκείνη και ο σύζυγός της έγιναν ασπίδα για τα εγγόνια τους. «Ήταν φρίκη, ήταν κόλαση», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι η ίδια μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ ο σύζυγός της υπέκυψε στα τραύματά του ύστερα από 145 ημέρες νοσηλείας.

Ο γιος της Ελισάβετ Σπυρίδη, Κωνσταντίνος, που την διαδέχθηκε στο βήμα, περιέγραψε πως ενώ προσπαθούσε να φτάσει στα παιδιά και τους γονείς του, στην είσοδο της περιοχής των σταμάτησαν με τη βία οι αρχές, ενώ για το τι ακολούθησε αργότερα στον «Ευαγγελισμό», είπε χαρακτηριστικά πως «το σκηνικό θυμιζε πόλεμο». Η αδερφή του, Αικατερίνη, στην κατάθεσή της στάθηκε στο τι συνέβη το επόμενο διάστημα και την αγωνία για την πορεία της υγείας του γονέων της με μόνη παρηγοριά ότι σώθηκαν τα παιδιά.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είχε ξεκινήσει από χθες, 30/1.

