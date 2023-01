Οικονομία

Ακρίβεια - ΙΝΚΑ: Καμία αγορά συσκευασίας με λιγότερο προϊόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μποϊκοτάζ ανά κατηγορία προϊόντων προσανατολίζεται το Ινστιτούτο Καταναλωτών, αντιδρώντας στα απανωτά κύματα ανατιμήσεων,

Την αντίδραση του ΙΝΚΑ έχει προκαλέσει η αύξηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αλλά και η επιχειρηματική πρακτική μείωσης του βάρος των εμπορευμάτων στις συσκευασίες.

Σε ανακοίνωσή του γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους παραγωγούς φέτας και σκληρών τυριών, αλλά και γενικότερα στην βιομηχανία καταναλωτικών ειδών και δηλώνει: «εάν συνεχίσετε το ανέβασμα των τιμών στα τυριά θα πάμε ως ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας σε μποϊκοτάζ αγοράς αυτών των προϊόντων. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Μάλλον κάθε εβδομάδα θα κάνουμε μποϊκοτάζ σε κατηγορίες προϊόντων όπως: τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, αλλαντικά, όσπρια, ζυμαρικά, μαργαρίνες, απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά».

«Σε πρώτη φάση καλούμε τους πολίτες καταναλωτές να μην αγοράζουν τις μειωμένες συσκευασίες», τονίζει το ΙΝΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι - Μάρτυρας: Μου έδωσαν λάθος σορό και προσπάθησαν ανταλλαγή με εκταφή

Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του επειδή πιστεύει ότι εκείνη τον απατά

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Ήταν υποδειγματική μητέρα, είχε εμμονή μαζί μου