ΓΙΩΤΗΣ: “Μια ελπίδα γεννιέται!” για 5η χρονιά

Το πρόγραμμα στο πλαίσιο της ΕΚΕ της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ, ξεκίνησε το 2018 και στόχο έχει την ενθάρρυνση της γέννησης παιδιών σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Την 5η χρονιά υλοποίησής του διανύει το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται!» της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ, με στόχο την ενθάρρυνση των γεννήσεων σε απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία «Μια ελπίδα γεννιέται!», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018, αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στήριξης που προσφέρει διαχρονικά η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία και την κάλυψη μεγάλων κοινωνικών και εθνικών αναγκών. Μέσω του προγράμματος η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σκοπεύει να συμβάλει στη μείωση της υπογεννητικότητας, η οποία τείνει πλέον να οδηγεί τη χώρα μας σε δημογραφικό αδιέξοδο. Στηρίζει τις γυναίκες που ονειρεύονται να γίνουν μητέρες στις περιοχές αυτές, καλύπτοντας τα έξοδα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού. Επίσης, αναλαμβάνει την κάλυψη των βρεφικών τροφών των μωρών που γεννιούνται μέσω του προγράμματος, για τα δυο πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνεργάζεται με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis που δραστηριοποιείται εντατικά στον τομέα της υπογεννητικότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 90 χωριά στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Εύβοιας, σε 14 Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων, Καρπενησίου, Δωρίδος, Λαμιέων, Μακρακώμης και Καρύστου, αντίστοιχα. Κοινός παρονομαστής των απομακρυσμένων αυτών χωριών είναι ότι παρουσίαζαν αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων. Ήδη με τις γεννήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, τα ποσοστά αυτά αρχίζουν να αναστρέφονται και η ελπίδα να γεννιέται. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις οικογένειες αποκτούν και δεύτερο μωρό, μέσω του προγράμματος! Επίσης, μέχρι σήμερα η εταιρία έχει διαθέσει πάνω από 150.000 γεύματα βρεφικού γάλατος και βρεφικής κρέμας ΓΙΩΤΗΣ.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ θα συνεχίσει να στηρίζει τις γεννήσεις στην Ελλάδα, μέσα από το Πρόγραμμα “Μια ελπίδα γεννιέται!”».

