Ισπανία: Άγνωστο έργο μεγάλου δραματουργού ανακαλύφθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης (εικόνες)

Το χειρόγραφο φυλασσόταν στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ισπανίας. Πως ανακαλύηθηκε και πότε χρονολογείται.

Τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) που χρησιμοποιήθηκε για την αντιγραφή ανώνυμων ιστορικών έργων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας ανακάλυψε ένα κρυμμένο διαμάντι -- ένα άγνωστο μέχρι σήμερα έργο ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της χώρας, του Φέλις Λόπε ντε Βέγκα.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη ανακοίνωσε σήμερα πως ειδικοί επιβεβαίωσαν αργότερα πως ο δραματουργός της εποχής του μπαρόκ και από τα εξέχοντα ονόματα της ισπανικής Χρυσής Εποχής έγραψε το "La francesa Laura" (Η Γαλλίδα Λάουρα) μερικά χρόνια πριν από τον θάνατό του το 1635.

Το χειρόγραφο που φυλασσόταν στα αρχεία της βιβλιοθήκης είναι ένα αντίγραφο που χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα, πολύ μετά τον θάνατο του συγγραφέα.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια της Βιέννης και του Βαγιαδολίδ χρησιμοποίησαν την AI προκειμένου να αντιγράψουν 1.300 ανώνυμα χειρόγραφα και βιβλία στη βιβλιοθήκη, εξοικονομώντας χρόνια ανθρώπινης προσπάθειας, και επίσης προσπάθησαν να ανακαλύψουν τον συγγραφέα τους τσεκάροντας κάθε έργο με μια επιλογή λέξεων που χρησιμοποίησαν διαφορετικοί συγγραφείς.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη ανέφερε πως οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο «είχαν στενή σχέση με του Λόπε, κι όχι με εκείνες άλλων 350 θεατρικών συγγραφέων που αποτέλεσαν μέρος του πειράματος».

Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν στη συνέχεια τα παραδοσιακά μέσα φιλολογικής έρευνας προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

«Η Γαλλίδα Λάουρα είναι ένα αξιοπρόσεκτο έργο, με τη δραματική δύναμη που αναμένεται από έναν ώριμο Λόπε ντε Βέγκα», ανέφερε η βιβλιοθήκη.

Η πλοκή εκτυλίσσεται στη Γαλλία και περιστρέφεται γύρω από τη Λάουρα, κόρη του Δούκα της Βρετάνης και σύζυγο του Κόμη Αρνάλντο. Ο διάδοχος του γαλλικού θρόνου την ερωτεύεται και παρότι εκείνη απορρίπτει τον έρωτά του, ο ζηλιάρης σύζυγός της προσπαθεί να τη δολοφονήσει. Τελικά η ηθική της Λάουρα αποδεικνύεται και η ευτυχία αποκαθίσταται.

Ο οίκος Gredos θα εκδώσει το βιβλίο στα ισπανικά τους επόμενους μήνες.

Πηγή εικόνων: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας

